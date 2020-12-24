Ежегодно 25 декабря в Украине проходил традиционный фестиваль борща, однако в этом году организаторы вынуждены перенести его на следующий год.

К сожалению, в этом году не состоится ежегодный фестиваль борща, сообщает Министерство культуры и информационной политики на своей официальной странице в фейсбуке.

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В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что проведение этого фестиваля предусматривает наличие процедур публичных закупок и очень тщательную подготовку тендерной документации от всех организаций, претендующих на победу.

В этом году произошло так, что на исполнение всех требований предоставленной участниками закупки технической документации, требует больше времени, чем они рассчитывали.

Нам очень неприятно и жаль, что не удалось организовать для вас маленький кулинарный праздник к Рождеству. Однако это не повод не наварить и не полакомиться борщом в кругу близких и друзей в эту пятницу Тем более каждый ваш борщ – это важный вклад в поддержку инициативы о внесении замечательного блюда в перечень культурного наследия ЮНЕСКО, – отметили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Нам остается подождать следующего года и не падать духом!