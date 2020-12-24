Щороку 25 грудня в Україні відбувався традиційний фестиваль борщу, проте цього року організатори змушені перенести його на наступний рік.

На жаль, цього року не відбудеться щорічний фестиваль борщу, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики на своїй офіційній сторінці у фейсбук.

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У Міністерство культури та інформаційної політики зазначили, що проведення цього фестивалю передбачає наявність процедур публічних закупівель та дуже ретельну підготовку тендерної документації від усіх організацій, які претендують на перемогу.

Цього року сталося так, що на виконання усіх вимог до наданої учасниками закупівлі технічної документації, потребує більше часу, ніж вони розраховували.

Нам дуже неприємно й шкода, що не вдалося організувати для вас маленьке кулінарне свято до Різдва. Проте це не привід не наварити й не поласувати борщем у колі близьких та друзів цієї п’ятниці Тим паче кожен ваш борщ — це важливий вклад до підтримки ініціативи про внесення чудової страви до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, – зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Нам залишається зачекати наступного року та не падати духом!