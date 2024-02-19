Приготовить этот суп достаточно просто. Вам нужно всего полчаса.

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Рецепт финского сливочного супа

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарезанный картофель положите в кипящую подсоленную воду и варите почти до готовности ориентировочно 10 минут.
  2. Добавьте нарезанный лосось, овощную заправку и варите на среднем огне еще 5 минут.
  3. Далее добавьте сливки, доведите до кипения и выключите огонь.
  4. Добавьте крем-сыр, укроп и перемешайте. Дайте готовому супчику настояться под крышкой 15 минут.