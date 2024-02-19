Приготовить этот суп достаточно просто. Вам нужно всего полчаса.
Стоит попробовать Этот рецепт вас удивит: готовим перевернутый мясной пирог на сковороде
Рецепт финского сливочного супа
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарезанный картофель положите в кипящую подсоленную воду и варите почти до готовности ориентировочно 10 минут.
- Добавьте нарезанный лосось, овощную заправку и варите на среднем огне еще 5 минут.
- Далее добавьте сливки, доведите до кипения и выключите огонь.
- Добавьте крем-сыр, укроп и перемешайте. Дайте готовому супчику настояться под крышкой 15 минут.