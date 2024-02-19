Приготовить этот суп достаточно просто. Вам нужно всего полчаса.

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Рецепт финского сливочного супа

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 средние картофелины;

– 200 граммов лосося;

– 1 упаковка овощной заправки или зажарка из 1 луковицы и 1 морковки;

– 200 миллилитров сливок 10%;

– 50 граммов крем-сыра;

– укроп по вкусу.

Приготовление:

Нарезанный картофель положите в кипящую подсоленную воду и варите почти до готовности ориентировочно 10 минут. Добавьте нарезанный лосось, овощную заправку и варите на среднем огне еще 5 минут. Далее добавьте сливки, доведите до кипения и выключите огонь. Добавьте крем-сыр, укроп и перемешайте. Дайте готовому супчику настояться под крышкой 15 минут.

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