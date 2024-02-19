Приготувати цей суп досить просто. Вам потрібно лише пів години.
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Рецепт фінського вершкового супу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Нарізану картоплю покладіть у киплячу підсолену воду і варіть майже до готовності орієнтовно 10 хвилин.
- Додайте нарізаний лосось, овочеву заправку і варіть на середньому вогні ще 5 хвилин.
- Далі додайте вершки, доведіть до кипіння та вимкніть вогонь.
- Додайте крем-сир, кріп та перемішайте. Дайте готовому супчику настоятися під кришкою 15 хвилин.