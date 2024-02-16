Кроме этого, ингредиенты нужны самые доступные. Этот пирог может стать вашим любимым.
Стоит попробовать Быстрый и простой рецепт: роскошные пирожки с кислой капустой "Баба Елька"
Перевернутый мясной пирог на сковороде
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Лук почистьте, нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, перемешивая, около 8 минут. Добавьте соль, перец, специи и перемешайте.
- В миску вбейте яйца, добавьте кефир, разрыхлитель, соль, перец и размешайте венчиком. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородности.
- Залейте тестом фарш, накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 20 минут. После этого накройте сковороду листом пергаментной бумаги, сверху положите большую тарелку и аккуратно переверните пирог на пергамент.
- Пирог вместе с пергаментом положите обратно в сковороду, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью.