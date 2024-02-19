Его хочется еще и еще: приготовьте финский сливочный суп из сливок

19 февраля 2024, 15:05
Читати новину українською

Источник:

yummy.lera

Если не очень любите супы, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Блюдо получится ароматным и очень вкусным.

Приготовить этот суп достаточно просто. Вам нужно всего полчаса.

Стоит попробовать Этот рецепт вас удивит: готовим перевернутый мясной пирог на сковороде

Рецепт финского сливочного супа

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 средние картофелины;
– 200 граммов лосося;
– 1 упаковка овощной заправки или зажарка из 1 луковицы и 1 морковки;
– 200 миллилитров сливок 10%;
– 50 граммов крем-сыра;
– укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезанный картофель положите в кипящую подсоленную воду и варите почти до готовности ориентировочно 10 минут.
  2. Добавьте нарезанный лосось, овощную заправку и варите на среднем огне еще 5 минут.
  3. Далее добавьте сливки, доведите до кипения и выключите огонь.
  4. Добавьте крем-сыр, укроп и перемешайте. Дайте готовому супчику настояться под крышкой 15 минут.
Понравился рецепт? Попробуйте приготовить яворовский пирог – эта вкуснятина даже внесена в культурное наследие ЮНЕСКО.
Автор: Ольга Котів