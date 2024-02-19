Его хочется еще и еще: приготовьте финский сливочный суп из сливок
19 февраля 2024, 15:05Читати новину українською
Источник:yummy.lera
Если не очень любите супы, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Блюдо получится ароматным и очень вкусным.
Приготовить этот суп достаточно просто. Вам нужно всего полчаса.
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Рецепт финского сливочного супа
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 4 средние картофелины;
– 200 граммов лосося;
– 1 упаковка овощной заправки или зажарка из 1 луковицы и 1 морковки;
– 200 миллилитров сливок 10%;
– 50 граммов крем-сыра;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Нарезанный картофель положите в кипящую подсоленную воду и варите почти до готовности ориентировочно 10 минут.
- Добавьте нарезанный лосось, овощную заправку и варите на среднем огне еще 5 минут.
- Далее добавьте сливки, доведите до кипения и выключите огонь.
- Добавьте крем-сыр, укроп и перемешайте. Дайте готовому супчику настояться под крышкой 15 минут.