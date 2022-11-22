Известный украинский ресторатор и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский внимательно следит за своим питанием. Он поделился с читателями рецептом хелси-печенья из овсянки и бананов, которое точно придётся вам по вкусу и не оставит лишних сантиметров на талии.
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Такое печенье может быть интересной альтернативой овсяной каше для детей.
Рецепт овсяного печенья с бананом
- Время: 50 минут
- Порции: 10 штук
Приготовление:
- Разомните вилкой бананы, добавьте овсянку и дайте настояться на 15 – 20 минут. Сформируйте печенье и переложите его на пергамент с противень.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 15-20 минут.
- Чтобы придать печенье особый вкус, по желанию, подготовьте шоколадную глазурь. Для этого растопите черный шоколад с какао-маслом на водяной бане или в микроволновке.
- Готовое печенье извлеките из духовки и охладите. Полейте шоколадом и выложите поверх орешки и сухофрукты.
- Подавайте к столу детям с молоком или взрослым с соком или компотом.
Приятного тебе аппетита!