Відомий український ресторатор та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Ярославський пильно стежить за своїм харчуванням. Він поділився з читачами рецептом хелсі-печива з вівсянки та бананів, яке точно прийде вам до смаку і не залишить зайвих сантиметрів на талії.

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Також таке печиво може бути цікавою альтернативою вівсяній каші для дітей.

Рецепт вівсяного печива з бананом

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 10 штук

Приготування:

  • Розімніть виделкою банани, додайте вівсянку та дайте настоятися на 15 – 20 хвилин. Сформуйте печиво та перекладіть його на пергамент з деко.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 15 – 20 хвилин.
  • Щоб надати печиву особливого смаку, за бажанням, підготуйте шоколадну глазур. Для цього розтопіть чорний шоколад з какао-маслом на водяній бані, або у мікрохвильовій печі.
  • Готове печиво дістаньте з духовки та охолодіть. Полийте шоколадом та поверх викладіть горішки і сухофрукти.
  • Подавайте до столу дітям з молоком, або дорослим з соком чи компотом.

Смачного!