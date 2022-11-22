Відомий український ресторатор та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Ярославський пильно стежить за своїм харчуванням. Він поділився з читачами рецептом хелсі-печива з вівсянки та бананів, яке точно прийде вам до смаку і не залишить зайвих сантиметрів на талії.

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Також таке печиво може бути цікавою альтернативою вівсяній каші для дітей.

Рецепт вівсяного печива з бананом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 10 штук

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 70 грамів вівсяних пластівців.

За бажанням:

– 50 грамів чорного шоколаду;

– 25 грамів какао-масла;

– горіхи і сухофрукти.

Приготування:

Розімніть виделкою банани, додайте вівсянку та дайте настоятися на 15 – 20 хвилин. Сформуйте печиво та перекладіть його на пергамент з деко.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 15 – 20 хвилин.

Щоб надати печиву особливого смаку, за бажанням, підготуйте шоколадну глазур. Для цього розтопіть чорний шоколад з какао-маслом на водяній бані, або у мікрохвильовій печі.

Готове печиво дістаньте з духовки та охолодіть. Полийте шоколадом та поверх викладіть горішки і сухофрукти.

Подавайте до столу дітям з молоком, або дорослим з соком чи компотом.

Смачного!

Зверніть увагу! Щоб підкреслити смак бананів у печиві, можна попередньо їх заморозити.