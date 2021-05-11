Фокачча в переводе с итальянского – хлеб. Тесто готовят из оливкового масла, воды, муки с добавлением дрожжей, а также используют как основу для пиццы. Пирог может быть с соленой или сладкой начинкой.
Читайте также Мусака с курицей и баклажанами: домашний рецепт
Рецепт пирога
- В миску с водой выложите дрожжи, добавьте муку, соль, оливковое масло, перемешайте. Замесите тесто, оставьте на 2 часа в холодильнике.
- Тщательно помойте куриное филе, отварите в кипятке.
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде.
- В миску выложите курицу, оливки, вяленые помидоры, лук, чеснок, перемешайте.
- Тесто выложите в форму для выпекания, оставьте на 30 минут в теплом месте, чтобы тесто подошло.
- Из теста сформуйте лепешки. Выложите в форму, добавьте начинку. Другой корж разделите на полоски, выложите сверху.
- Разогрейте духовку до температуры 220 градусов, отправьте запекаться в течение 15-18 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!