Фокачча в переводе с итальянского – хлеб. Тесто готовят из оливкового масла, воды, муки с добавлением дрожжей, а также используют как основу для пиццы. Пирог может быть с соленой или сладкой начинкой.

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Рецепт пирога

Ингредиенты:

– 100 граммов куриного филе;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 10 граммов дрожжей;

– 150 миллилитров воды;

– оливковое масло;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 25 граммов вяленых томатов;

– 5 граммов соли.