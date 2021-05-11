Фокача у перекладі з італійської – хліб. Тісто готують з оливкової олії,  води, борошна з додаванням дріжджів, а також використовують як основу для піци. Пиріг може бути з солоною або солодкою начинкою.

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Рецепт пирога 

  1. У миску з водою викладіть дріжджі, додайте борошно, сіль, оливкову олію, перемішайте. Замісіть тісто, залиште на дві години в холодильнику.
  2. Ретельно помийте куряче філе, відваріть в окропі.
  3. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні.
  4. У миску викладіть курку, оливки, в’ялені помідори, цибулю, часник, перемішайте.
  5. Тісто викладіть у форму для випікання, залиште на 30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло.
  6. З тіста сформуйте коржі. Викладіть у форму, додайте начинку. Інший корж розділіть на смужки, викладіть зверху.
  7. Розігрійте духовку до температури 220 градусів, відправте запікатись протягом 15-18 хвилин.
  8. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!