Фокача у перекладі з італійської – хліб. Тісто готують з оливкової олії, води, борошна з додаванням дріжджів, а також використовують як основу для піци. Пиріг може бути з солоною або солодкою начинкою.

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Рецепт пирога

Інгредієнти:

– 100 грамів курячого філе;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів дріжджів;

– 150 мілілітрів води;

– оливкова олія;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 25 грамів в'ялених томатів;

– 5 грамів солі.