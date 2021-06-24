Мы собрали для вас пять популярных украинских food-блогеров и немного расскажем о каждом из них. А начинать следить за ними, и прислушиваться ли к их советам – избирать вам.

Читайте также МХП представил современную R&D-лабораторию: в чем суть эксперимента

Переписи пани Стефы

Где найти: Переписи пани Стефы

Марианна Душар / Фото Женский онлайн-блог

Автором популярного блога "Переписи пани Стефы" является львовянка Марианна Душар. В кулинарном блоге вы можете найти множество рецептов галицкой кухни, ведь Марианна призывает не забывать древние блюда, которые готовили еще наши бабушки.

Хочу, чтобы люди употребляли пищу осознанно и смакуя. Хочу, чтобы перестали объедаться чем попало. Хочу, чтобы все употребленное шло всем на пользу, – прокомментировала Марианна Душар.

Марианна пошагово описывает все возможные процессы, из которых потом получается вкусное и сытное блюдо украинской кухни. Также в "Переписях пани Стефы" есть отдельные разделы со словарем галицких колоритов, где вы можете ознакомиться с толкованием всех древних слов из переписей.

Евгений Клопотенко

Где найти: Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко – известный украинский кулинар, шеф-повар и ресторатор. Популярность Евгений получил после победы в кулинарном проект "Мастер Шеф", после которого успешно закончил французскую кулинарную школу Le Cordon Bleu в Париже.

Парень, настоящая звезда кулинарных шоу, также ведет мастер-классы, онлайн-курсы и свой Youtube-канал. Евгений вместе с Еленой Зеленской переформатирует детское школьное питание в Украине. Сейчас кулинар по собственной инициативе проходит процедуру, чтобы запатентовать на мировом уровне борщ – это украинское блюдо и работает над тем, чтобы он попал в ЮНЕСКО.

Украина должна стать популярной. Настолько, чтобы весь мир говорил о ней с восторгом и одержимостью, – прокомментировал Евгений Клопотенко.

В своем блоге шеф-повар делится личными рецептами, рассказывает о кулинарных традициях и собственном гастрономическом опыте.

Настя Голобородько

Где найти: Дневник Насти Голобородько

Девушка автор кулинарного блога Spoon, кулинарный журналист и ведущая авторских мастер-классов.

В своем блоге девушка не только делится рецептами, но и рассказывает о правильном и здоровом питании, о занятиях спортом.

Эдуард Насыров

Где найти: Блог Эдуарда Насырова

Food-стилист и эксперт по кулинарии рассказывает в своем блоге, как питаться без употребления мяса. Многие считают его настоящей находкой для вегетарианцев, ведь он знает как приготовить блюдо с пользой и без животных продуктов.

Преимущество его рецептов – нестандартность и простота приготовления.

Елизавета Глинская

Где найти: Дневник Лизы Глинской

Еще одна успешная выпускница кулинарного проекта "Мастер Шеф". Девушка победила во 2 сезоне шоу и с отличием закончила кулинарную школу во Франции – Le Cordon Bleu.

После завершения учебы Лиза Глинская запустила свой кулинарный блог в социальных сетях. Запустила свой сайт и Youtube-канал.

Кроме изысканных десертов и выпечки, девушка выпустила авторские книги с рецептами и проводит мастер-классы в Украине.