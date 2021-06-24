Ми зібрали для вас п'ять популярних українських food-блогерів та трішки розповімо про кожного з них. А чи починати стежити за ними, та чи дослухатися до їхніх порад – обирати вам.

Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту

Переписи пані Стефи

Де знайти: Переписи пані Стефи



Маріанна Душар / Фото Жіночий онлайн-блог

Авторкою популярного блогу "Переписи пані Стефи" є львів'янка Маріанна Душар. У кулінарному блозі ви можете знайти безліч рецептів галицької кухні, адже Маріанна закликає не забувати давні страви, що їх готували ще наші бабусі.

Хочу, щоб люди споживали їжу усвідомлено і смакуючи. Хочу, щоб перестали напихатися аби чим. Хочу, щоб усе спожите йшло всім на користь, – прокоментувала Маріанна Душар.

Маріанна покроково описує всі можливі процеси, з яких потім виходить смачна та ситна страва української кухні. Також у "Переписах пані Стефи" є окремі розділи зі словником галицьких колоритів, де ви маєте змогу ознайомитися із товкмаченням всі давніх слів з переписів.

Євген Клопотенко

Де знайти: Євген Клопотенко

Євген Клопотенко – відомий український кулінар, шеф-кухар та ресторатор. Популярність Євген здобув після перемоги у кулінарному проєкті "Мастер Шеф", опісля якого успішно закінчив французьку кулінарну школу Le Cordon Bleu у Парижі.

Хлопець справжня зірка кулінарних шоу також веде майстер-класи, онлайн-курси та має свій Youtube-канал. Євген разом з Оленою Зеленською переформатовує дитяче шкільне харчування в Україні. Нині кулінар із власної ініціативи проходить процедуру, аби запатентувати на світовому рівні, що борщ – це українська страва й працює над тим, щоб він потрапив до ЮНЕСКО.

Україна має стати популярною. Настільки, щоб весь світ говорив про неї із захопленням та одержимістю, – прокоментував Євген Клопотенко.

У своєму блозі шеф-кухар ділиться особистими рецептами, розповідає про кулінарні традиції та власний гастрономічний досвід.

Настя Голобородько

Де знайти: Блог Насті Голобородько

Дівчина авторка кулінарного блогу Spoon, кулінарний журналіст та ведуча авторських майстер-класів.

У своєму блозі дівчина не тільки ділиться рецептами, а й розповідає про правильне і здорове харчування, про заняття спортом.

Едуард Насиров

Де знайти: Блог Едуарда Насирова

Food-стиліст і експерт з кулінарії розповідає у своєму блозі, як харчуватися без вживання м'яса. Багато хто вважає його справжньою знахідкою для вегетаріанців, адже він знає як приготувати страву корисно та без тваринних продуктів.

Перевага його рецептів — нестандартність і простота приготування.

Єлизавета Глінська

Де знайти: Блог Лізи Глінської

Ще одна успішна випускниця кулінарного проєкту "Мастер Шеф". Дівчина перемогла у 2 сезону шоу та з відзнакою закінчила кулінарну школу у Франції – Le Cordon Bleu.

Після завершення навчання Ліза Глінська запустила свій кулінарний блог в соціальних мережах. запустила свій сайт та Youtube-канал.

Окрім вишуканих десертів та випічки, дівчина випустила авторські книги з рецептами та проводить майстер-класи в Україні.