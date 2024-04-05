Форшмак готовится достаточно просто. Однако вкус он будет иметь просто сказочный
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Форшмак
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Сельдь измельчите ножом или через мясорубку.
- Хлеб замочите в молоке, после чего отожмите и добавьте к сельди.
- Яблоко и лук натрите на мелкой терке и положите к сельди.
- Добавьте сок, цедру лимона, размягченное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Подавайте форшмак с зеленым луком, хлебом или вареным яйцом.
Рецепт халы
- Время: 1 час + 2,5 часа на подрастание теста
- Порций: 6
Приготовление:
- Соедините теплую воду и дрожжи. Добавьте 2 столовые ложки муки, перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут.
- В большой миске взбейте 3 яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте до растворения. Туда же влейте масло, опару из дрожжей и перемешайте.
- Добавьте постепенно просеянную муку. Вымешивайте 5 – 7 минут в миске, пока тесто не станет однородным. Затем переложите на стол и вымешивайте несколько минут, пока не перестанет липнуть к рукам.
- Переложите тесто в другую миску смазанную маслом, накройте и оставьте на 2 часа.
- Далее поделите тесто пополам и каждую частичку – еще на 4 шарика. Накройте их пленкой на столе.
- Шарики тонко раскатайте и закрутите в жгут. Затем немного его раскатайте, чтобы сгладить шов и верните под пленку. Так сделайте со всеми шариками.
- Возьмите 4 жгута и еще раз прокачиваем их до длины ориентировочно 45 сантиметров. Заплетите косичку.
- Готовую халу оставьте под пленкой еще минут на 20. После этого смажьте ее яйцом с молоком и выпекайте в духовке при 170 градусах 30 – 35 минут.