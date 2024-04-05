Форшмак готується досить просто. Однак смак він матиме просто казковий
Варто спробувати Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день
Форшмак
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Оселедець подрібніть ножем або через м'ясорубку.
- Хліб замочіть в молоці, після чого відтисніть та додайте до оселедця.
- Яблуко та цибулю натріть на дрібній тертці та покладіть до оселедця.
- Додайте сік, цедру лимона, розм'якшене вершкове масло, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте.
- Подавайте форшмак із зеленою цибулею, хлібом чи вареним яйцем.
Рецепт хали
- Час: 1 година + 2,5 години на підростання тіста
- Порцій: 6
Приготування:
- З'єднайте теплу воду та дріжджі. Додайте 2 столові ложки борошна, перемішайте вінчиком та залиште на 15 хвилин.
- У великій мисці збийте 3 яйця, додайте сіль та цукор, перемішайте до розчинення. Туди ж влийте олію, опару з дріжджів та перемішайте.
- Додайте поступово просіяне борошно. Вимішуйте 5 – 7 хвилин в мисці, поки тісто не стане однорідним. Потім перекладіть на стіл і вимішуйте декілька хвилин, поки не перестане липнути до рук.
- Перекладіть тісто в іншу миску змащену олією, накрийте і залиште на 2 години.
- Далі поділіть тісто навпіл і кожну частинку – ще на 4 кульки. Накрийте їх плівкою на столі.
- Кульки тонко розкачайте та закрутіть в жгут. Потім трішки його розкачайте, щоб згладити шов та поверніть під плівку. Так зробіть з усіма кульками.
- Візьмуть 4 жгути й ще раз прокачуємо їх до довжини орієнтовно 45 сантиметрів. Заплетіть косицю.
- Готову халу залиште під плівкою ще хвилин на 20. Після цього змастіть її яйцем з молоком і випікайте в духовці при 170 градусах 30 – 35 хвилин.