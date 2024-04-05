Форшмак готується досить просто. Однак смак він матиме просто казковий

Варто спробувати Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день

Форшмак

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Оселедець подрібніть ножем або через м'ясорубку.
  2. Хліб замочіть в молоці, після чого відтисніть та додайте до оселедця.
  3. Яблуко та цибулю натріть на дрібній тертці та покладіть до оселедця.
  4. Додайте сік, цедру лимона, розм'якшене вершкове масло, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте.
  5. Подавайте форшмак із зеленою цибулею, хлібом чи вареним яйцем.

Рецепт хали

  • Час: 1 година + 2,5 години на підростання тіста
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. З'єднайте теплу воду та дріжджі. Додайте 2 столові ложки борошна, перемішайте вінчиком та залиште на 15 хвилин.
  2. У великій мисці збийте 3 яйця, додайте сіль та цукор, перемішайте до розчинення. Туди ж влийте олію, опару з дріжджів та перемішайте.
  3. Додайте поступово просіяне борошно. Вимішуйте 5 – 7 хвилин в мисці, поки тісто не стане однорідним. Потім перекладіть на стіл і вимішуйте декілька хвилин, поки не перестане липнути до рук.
  4. Перекладіть тісто в іншу миску змащену олією, накрийте і залиште на 2 години.
  5. Далі поділіть тісто навпіл і кожну частинку – ще на 4 кульки. Накрийте їх плівкою на столі.
  6. Кульки тонко розкачайте та закрутіть в жгут. Потім трішки його розкачайте, щоб згладити шов та поверніть під плівку. Так зробіть з усіма кульками.
  7. Візьмуть 4 жгути й ще раз прокачуємо їх до довжини орієнтовно 45 сантиметрів. Заплетіть косицю.
  8. Готову халу залиште під плівкою ще хвилин на 20. Після цього змастіть її яйцем з молоком і випікайте в духовці при 170 градусах 30 – 35 хвилин.