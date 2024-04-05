Одесса для многих ассоциируется с вкусной еврейской кухней. Устройте и себе необычные семейные посиделки, приготовив форшмак и халу.

Форшмак готовится достаточно просто. Однако вкус он будет иметь просто сказочный

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Форшмак

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

– 1 сельдь;– 50 граммов хлеба без корочки;– 100 миллилитров молока;– 1 луковица;– 1 – 2 яблока;– лимонный сок и цедра по вкусу;– 30 граммов масла;– зеленый лук соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Сельдь измельчите ножом или через мясорубку. Хлеб замочите в молоке, после чего отожмите и добавьте к сельди. Яблоко и лук натрите на мелкой терке и положите к сельди. Добавьте сок, цедру лимона, размягченное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте. Подавайте форшмак с зеленым луком, хлебом или вареным яйцом.

Рецепт халы

Время : 1 час + 2,5 часа на подрастание теста

: 1 час + 2,5 часа на подрастание теста Порций: 6

Секрет удачного блюда – в отборных продуктах. Поэтому отдавайте предпочтение лишь надежным и проверенным производителям. Таким как ТМ "Водный Мир" – безоговорочному лидеру на украинском рынке морепродуктов, который на протяжении 22 лет поставляет высококачественную продукцию, что еще ни разу не подводила потребителей.– 470 – 490 граммов пшеничной муки;– 60 миллилитров теплой воды;– 6 граммов сухих дрожжей (18 граммов прессованных);– 4 больших яйца;– 8 граммов соли;– 70 граммов сахара;– 60 миллилитров растительного масла;– 1 столовая ложка молока.

Приготовление:

Соедините теплую воду и дрожжи. Добавьте 2 столовые ложки муки, перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут. В большой миске взбейте 3 яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте до растворения. Туда же влейте масло, опару из дрожжей и перемешайте. Добавьте постепенно просеянную муку. Вымешивайте 5 – 7 минут в миске, пока тесто не станет однородным. Затем переложите на стол и вымешивайте несколько минут, пока не перестанет липнуть к рукам. Переложите тесто в другую миску смазанную маслом, накройте и оставьте на 2 часа. Далее поделите тесто пополам и каждую частичку – еще на 4 шарика. Накройте их пленкой на столе. Шарики тонко раскатайте и закрутите в жгут. Затем немного его раскатайте, чтобы сгладить шов и верните под пленку. Так сделайте со всеми шариками. Возьмите 4 жгута и еще раз прокачиваем их до длины ориентировочно 45 сантиметров. Заплетите косичку. Готовую халу оставьте под пленкой еще минут на 20. После этого смажьте ее яйцом с молоком и выпекайте в духовке при 170 градусах 30 – 35 минут.