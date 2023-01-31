Французские гренки – это, наверное, одно из самых простых блюд из всех, которые только можно себе представить. Прекрасный вкус за считанные минуты, который можно сочетать с абсолютно любыми приложениями и ингредиентами, будет идеальным решением для случаев, когда дорога каждая минутка.
Не пропустите Идеальный завтрак: яйцо пашот с гренками
Рецепт французских гренок
Время: 10 минут
Порций: 1
Вкусный завтрак в считанные минуты / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1/2 столовой ложки молока;
- 2 больших ломтика хлеба;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки;
- соус и любимые приложения для подачи.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с молоком, солим и перчим.
- На среднем огне разогреваем растительное масло.
- Окунаем хлеб в яичную смесь и выкладываем на сковородку.
- Готовим до 5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
- Подаем на стол с любимым соусом и приложениями.
Приятного аппетита!