Французские гренки – это, наверное, одно из самых простых блюд из всех, которые только можно себе представить. Прекрасный вкус за считанные минуты, который можно сочетать с абсолютно любыми приложениями и ингредиентами, будет идеальным решением для случаев, когда дорога каждая минутка.

Не пропустите Идеальный завтрак: яйцо пашот с гренками

Рецепт французских гренок

Время: 10 минут

Порций: 1

Вкусный завтрак в считанные минуты / Фото Cookery

Ингредиенты:

1 яйцо;

1/2 столовой ложки молока;

2 больших ломтика хлеба;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

соус и любимые приложения для подачи.

Приготовление:

Яйца взбиваем с молоком, солим и перчим. На среднем огне разогреваем растительное масло. Окунаем хлеб в яичную смесь и выкладываем на сковородку. Готовим до 5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Подаем на стол с любимым соусом и приложениями.

Приятного аппетита!