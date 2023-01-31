Французькі грінки – це, напевно, одна з найпростіших страв з усіх, які тільки можна собі уявити. Чудовий смак за лічені хвилини, який можна поєднати з абсолютно будь-якими додатками та інгредієнтами, буде ідеальним рішенням для випадків, коли дорога кожна хвилинка.

Не пропустіть Ідеальний сніданок: яйце пашот з грінками

Рецепт французьких грінок

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Смачний сніданок за лічені хвилини / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 1/2 столової ложки молока;
  • 2 великі скибки хліба;
  • сіль та перець до смаку;
  • олія для смаження;
  • соус та улюблені додатки для подачі.

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з молоком, солимо та перчимо.
  2. На середньому вогні розігріваємо олію.
  3. Занурюємо хліб у яєчну суміш та викладаємо на сковорідку.
  4. Готуємо до 5 хвилин з кожного боку до золотисто-коричневого кольору.
  5. Подаємо до столу з улюбленим соусом та додатками.

Смачного!