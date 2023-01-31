Французькі грінки – це, напевно, одна з найпростіших страв з усіх, які тільки можна собі уявити. Чудовий смак за лічені хвилини, який можна поєднати з абсолютно будь-якими додатками та інгредієнтами, буде ідеальним рішенням для випадків, коли дорога кожна хвилинка.
Не пропустіть Ідеальний сніданок: яйце пашот з грінками
Рецепт французьких грінок
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Смачний сніданок за лічені хвилини / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 1/2 столової ложки молока;
- 2 великі скибки хліба;
- сіль та перець до смаку;
- олія для смаження;
- соус та улюблені додатки для подачі.
Приготування:
- Яйця збиваємо з молоком, солимо та перчимо.
- На середньому вогні розігріваємо олію.
- Занурюємо хліб у яєчну суміш та викладаємо на сковорідку.
- Готуємо до 5 хвилин з кожного боку до золотисто-коричневого кольору.
- Подаємо до столу з улюбленим соусом та додатками.
Смачного!