К вашему вниманию три рецепта салата с курицей, которые вы с легкостью приготовите дома.

Джерело: Smachno News

Куриное мясо – диетический продукт, который отлично сочетается с различными овощами. Мы подготовили для вас подборку рецептов полезных и вкусных салатов с курицей: с авокадо, кукурузой и грибами, которые понравятся всей семье.

Читайте также Восемь полезных заправок для салатов, которые заменят майонез: рецепты на любой вкус

Рецепт салата из авокадо и курицей

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 250 граммов куриного филе;

– 1 авокадо;

– 1 яйцо;

– 2 томата;

– 1 сладкий перец;

– 1 огурец;

– листья салата;

– лимон;

– подсолнечное масло;

– соль, перец

Для приготовления салата тщательно помойте филе курицы, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде несколько минут до готовности. Яйцо отварите, очистите от скорлупы, разрежьте на 4 части. Помойте, очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте ломтиками. Очистите перец, огурец, нарежьте кубиками. Томаты очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. В тарелку выложите листья салата, филе курицы, авокадо, томаты, перец, огурец, добавьте соль, перец, сок лимона, масло, перемешайте. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте ломтиками вареного яйца.

Салат с курицей и авокадо и курицей/ru.freepik.com

Рецепт салата с курицей и кукурузой

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 300 граммов куриного филе;

– 1 морковь;

– твердый сыр;

– 1 лук;

– 50 граммов кукурузы консервированной;

– 2 яйца;

– нежирный йогурт;

– соль

– укроп.

Куриное филе, отварите в подсоленной воде, нарежьте кубиками. Отдельно отварите яйца, очистите от скорлупы, нарезать кубиками. Очистите лук, измельчите ножом. В миске залейте кипятком на 5 минут. Помойте, очистите морковь от кожуры, на крупной терке натрите морковь. На крупной терке натрите сыр. Помойте укроп, измельчите ножом. В салатник выложите слоями и смажьте нежирным йогуртом: куриное филе, морковь, лук, яйца, тертый сыр, сверху выложите кукурузу и укроп.

Салат с курицей и кукурузой/ru.freepik.com

Рецепт салата с курицей и грибами

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 250 граммов куриного филе;

– 150 граммов грибов (шампиньоны);

– 2 яйца;

– 1 морковь;

– листья салата;

– укроп;

– подсолнечное масло;

– соль, перец.

Салат с курицей и грибами/Getty Images