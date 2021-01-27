Французский салат с курицей: домашний рецепт на каждый день
К вашему вниманию три рецепта салата с курицей, которые вы с легкостью приготовите дома.
Джерело: Smachno News
Куриное мясо – диетический продукт, который отлично сочетается с различными овощами. Мы подготовили для вас подборку рецептов полезных и вкусных салатов с курицей: с авокадо, кукурузой и грибами, которые понравятся всей семье.
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Рецепт салата из авокадо и курицей
- Для приготовления салата тщательно помойте филе курицы, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде несколько минут до готовности.
- Яйцо отварите, очистите от скорлупы, разрежьте на 4 части.
- Помойте, очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте ломтиками.
- Очистите перец, огурец, нарежьте кубиками.
- Томаты очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- В тарелку выложите листья салата, филе курицы, авокадо, томаты, перец, огурец, добавьте соль, перец, сок лимона, масло, перемешайте. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте ломтиками вареного яйца.
Салат с курицей и авокадо и курицей/ru.freepik.com
Рецепт салата с курицей и кукурузой
- Куриное филе, отварите в подсоленной воде, нарежьте кубиками.
- Отдельно отварите яйца, очистите от скорлупы, нарезать кубиками.
- Очистите лук, измельчите ножом. В миске залейте кипятком на 5 минут.
- Помойте, очистите морковь от кожуры, на крупной терке натрите морковь.
- На крупной терке натрите сыр.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- В салатник выложите слоями и смажьте нежирным йогуртом: куриное филе, морковь, лук, яйца, тертый сыр, сверху выложите кукурузу и укроп.
Салат с курицей и кукурузой/ru.freepik.com
Рецепт салата с курицей и грибами
Салат с курицей и грибами/Getty Images
- Куриное филе, нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте до золотой корочки.
- Отварите яйца, очистите от скорлупы, нарежьте кубиками.
- Помойте, очистите от кожуры, на крупной терке натрите морковь.
- Помойте, нарежьте ломтиками грибы, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- В салатник выложите куриное филе, яйца, грибы, листья салата, добавьте соль, перец, укроп, смажьте йогуртом. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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