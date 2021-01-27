До вашої уваги три рецепти салатів з куркою, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Джерело: Smachno News Куряче м'ясо – дієтичний продукт, який відмінно поєднується з різними овочами. Ми підготували для вас підбірку рецептів корисних і смачних салатів з куркою: з авокадо, кукурудзою і грибами, які сподобаються всій родині. Читайте також Вісім корисних заправок для салатів, які замінять майонез: рецепти на будь-який смак Рецепт салату з авокадо і куркою Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 250 грамів курячого філе;

– 1 авокадо;

– 1 яйце;

– 2 томати;

– 1 солодкий перець;

– 1 огірок;

– листя салату;

– лимон;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Для приготування салату ретельно помийте філе курки, наріжте кубиками, обсмажте на пательні декілька хвилин до готовності. Яйце відваріть, почистіть від шкаралупи, розріжте на 4 частини. Помийте, почистіть авокадо від шкірки та кісточки, наріжте скибочками. Почистіть перець, огірок, наріжте кубиками. Томати почистіть від шкірки, наріжте скибочками. У тарілку викладіть листя салату, філе курки, авокадо, томати, перець, огірок, додайте сіль, перець, сік лимона, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте скибочками вареного яйця. Салат з авокадо і куркою/ru.freepik.com Рецепт салату з куркою, кукурудзою Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 300 грамів курячого філе;

– 1 морква;

– твердий сир;

– 1 цибуля;

– 50 грамів кукурудзи консервованої;

– 2 яйця;

– нежирний йогурт;

– сіль. Куряче філе, відваріть в підсоленій воді, наріжте кубиками. Окремо відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. У мисці залийте окропом на 5 хвилин. Помийте, почистіть моркву від шкірки, натріть на грубій тертці. На грубій тертці натріть сир. Помийте кріп, подрібніть ножем. У салатник викладіть шарами та змастіть нежирним йогуртом: куряче філе, моркву, цибулю, яйця, тертий сир, зверху викладіть кукурудзу, кріп. Салат з куркою і кукурудзою/ru.freepik.com Рецепт салату з куркою і грибами Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 150 грамів грибів (шампіньйони);

– 2 яйця;

– 1 морква;

– листя салату;

– кріп;

– нежирний йогурт;

– сіль перець. Салат з куркою і грибами/Getty Images Куряче філе, наріжте кубиками. На пательні обсмажте до золотої скоринки. Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте кубиками. Помийте, почистіть від шкірки, на грубій тертці натріть моркву. Помийте, наріжте скибочками гриби, обсмажте на пательні до золотої скоринки. У салатник викладіть куряче філе, яйця, гриби, листя салату, моркву, додайте сіль, перець, кріп, змастіть йогуртом. Викладіть на тарілку. Смачного!