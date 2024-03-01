Ваши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей
1 марта 2024, 10:59Читати новину українською
Приготовьте на обед вкусные куриные фрикадельки. По этому рецепту они получатся идеальными.
В этом рецепте используются шампиньоны. Однако вы можете взять и другие грибы на свой вкус.
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Рецепт фрикаделек с грибами и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 500 граммов куриного фарша;
– репчатый лук (средний);
– 1 средняя морковь;
– 3 ломтика батона;
– 1 куриное яйцо;
– 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Для соуса:
– 10 шампиньонов;
– репчатый лук (средний);
– зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка пшеничной муки;
– 800 граммов сметаны или сливок;
– соль;
– черный молотый перец;
– мускатный орех на кончике ножа.
Приготовление:
- Замочите ломтики батона водой или молоком, нарежьте лук средними кусками. Натрите на мелкой терке морковь и чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе, батон отожмите от жидкости и добавьте к куриному фаршу. Добавьте специи, перемешайте и сформируйте фрикадельки.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе с грибами.
- Для соуса нарежьте репчатый лук, измельчите чеснок и произвольно нарежьте шампиньоны. К сметане или сливкам добавьте муку, перемешайте.
- В той же сковороде поджарьте лук для соуса до золотистой корочки, добавьте чеснок, грибы, перемешайте ложкой и залейте все сметаной или сливками. Добавьте специи, мускатный орех и доведите до кипения. Отправьте в соус фрикадельки.
- Закройте их крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.