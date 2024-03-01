В этом рецепте используются шампиньоны. Однако вы можете взять и другие грибы на свой вкус.
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Рецепт фрикаделек с грибами и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Замочите ломтики батона водой или молоком, нарежьте лук средними кусками. Натрите на мелкой терке морковь и чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе, батон отожмите от жидкости и добавьте к куриному фаршу. Добавьте специи, перемешайте и сформируйте фрикадельки.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, ведь будут еще тушиться в соусе с грибами.
- Для соуса нарежьте репчатый лук, измельчите чеснок и произвольно нарежьте шампиньоны. К сметане или сливкам добавьте муку, перемешайте.
- В той же сковороде поджарьте лук для соуса до золотистой корочки, добавьте чеснок, грибы, перемешайте ложкой и залейте все сметаной или сливками. Добавьте специи, мускатный орех и доведите до кипения. Отправьте в соус фрикадельки.
- Закройте их крышкой и тушите на маленьком огне 15 минут.