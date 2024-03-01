Компанию им составит горчичный соус. Он придаст блюду пикантности.

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Идея ужина из картофеля и сельди

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель хорошо вымойте, отварите до полуготовности, разрежьте пополам и выложите в форму.
  2. Смажьте половинки маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  3. Тем временем лук нарежьте кольцами, залейте водой, добавьте уксус с сахаром и солью. Оставьте на 10 минут.
  4. Филе сельди нарежьте на тонкие кусочки. В отдельной посуде смешайте растительное масло с горчицей и добавьте этот соус к сельди.
  5. Достаньте картофель из духовки, ложкой заберите середину и выложите в центр начинку из сельди. Сверху положите замаринованный лук и украсьте укропом.