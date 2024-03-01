Компанию им составит горчичный соус. Он придаст блюду пикантности.
Будет вкусно Отбивные "Медвежья лапа": порадуйте родных необыкновенным блюдом
Идея ужина из картофеля и сельди
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Картофель хорошо вымойте, отварите до полуготовности, разрежьте пополам и выложите в форму.
- Смажьте половинки маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Тем временем лук нарежьте кольцами, залейте водой, добавьте уксус с сахаром и солью. Оставьте на 10 минут.
- Филе сельди нарежьте на тонкие кусочки. В отдельной посуде смешайте растительное масло с горчицей и добавьте этот соус к сельди.
- Достаньте картофель из духовки, ложкой заберите середину и выложите в центр начинку из сельди. Сверху положите замаринованный лук и украсьте укропом.