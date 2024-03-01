У цьому рецепті використовуються шампіньйони. Однак ви можете взяти й інші гриби на свій смак.
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Рецепт фрикадельок з грибами та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
️Приготування:
- Замочіть скибки батона водою або молоком, наріжте цибулю середніми шматками. Натріть на дрібній тертці моркву і часник. Змішайте всі інгредієнти разом, батон відтисніть від рідини та додайте до курячого фаршу. Додайте спеції, перемішайте та сформуйте фрикадельки.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте фрикадельки до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.
- ️Для соусу наріжте ріпчасту цибулю, подрібніть часник і довільно наріжте печериці. ️До сметани чи вершків додайте борошно, перемішайте.
- ️В тій же пательні підсмажте цибулю для соусу до золотистої скоринки, додайте часник, гриби, перемішайте ложкою та залийте все сметаною або вершками. Додайте спеції, мускатний горіх та доведіть до кипіння. Відправте в соус фрикадельки.
- Закрийте їх кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.