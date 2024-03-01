У цьому рецепті використовуються шампіньйони. Однак ви можете взяти й інші гриби на свій смак.

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Рецепт фрикадельок з грибами та куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого фаршу;

– ріпчаста цибуля (середня);

– 1 середня морква;

– 3 скибки батона;

– 1 куряче яйце;

– 3 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для соусу:

– 10 печериць;

– ріпчаста цибуля (середня);

– зубчик часнику;

– 1 столова ложка пшеничного борошна;

– 800 грамів сметани або вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мускатний горіх на кінчику ножа.

️Приготування:

Замочіть скибки батона водою або молоком, наріжте цибулю середніми шматками. Натріть на дрібній тертці моркву і часник. Змішайте всі інгредієнти разом, батон відтисніть від рідини та додайте до курячого фаршу. Додайте спеції, перемішайте та сформуйте фрикадельки.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте фрикадельки до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.

️Для соусу наріжте ріпчасту цибулю, подрібніть часник і довільно наріжте печериці. ️До сметани чи вершків додайте борошно, перемішайте.

️В тій же пательні підсмажте цибулю для соусу до золотистої скоринки, додайте часник, гриби, перемішайте ложкою та залийте все сметаною або вершками. Додайте спеції, мускатний горіх та доведіть до кипіння. Відправте в соус фрикадельки.

Закрийте їх кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.

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