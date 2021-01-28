Ароматные и сочные апельсины уже манят нас с прилавков магазинов и супермаркетов. Наверное, все любят лакомиться апельсинками, но знаете ли вы об их пользе? SmachnoNews подготовил для вас интересную информацию об апельсинах, их свойствах и как их правильно хранить дома.

Источник: Smachno News

Апельсины – ярко оранжевые фрукты, которые на самом деле являются крупными ягодами, состоящие из долек, каждая из которых покрыта оболочкой.

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В 100 г апельсина 43 ккал.

Сортов апельсинов на самом деле множество, но самыми популярными в Украине такие: многосемянные обычные апельсины с оранжевой серединой, пупочные – со вторым зачаточным плодом, корольки – с красной мякотью, яфские – с грубой кожей и очень сладкие.

Польза и вред

В апельсинах содержится много полезных витаминов и минералов таких как: фолиевая кислота, бета-каторин, витамины группы В, А, В1, В2, В5, В6, С, Н, РР, калий, кальций, магний, цинк, железо, молибден, фосфор и натрий.

Если вы тщательно чистите апельсин и выбрасываете белую кожицу – зря, в ней содержится большое содержание пектина, что способствует усилению моторики кишечника и уменьшения гнилостных процессов.

Апельсины являются прекрасной профилактикой авитаминоза, укрепляют иммунитет и снижают уровень холестерина в крови.

Свежевыжатый апельсиновый сок имеет тонизирующий эффект, врачи рекомендуют его употреблять при заболевании нервной системы, подагре, для восстановления организма после вирусных заболеваний и переломов костей.

Употребление апельсинов снижает кровяное давление, поддерживает работоспособность сердечно-сосудистой системы, лишает запоров, предотвращает возникновение почечных камней, защищает от инфекций, поддерживает здоровье костей и зубов.

Также апельсины способствуют похудению, развитию мозга и помогают вырабатывать здоровую сперму.

Но существуют и противопоказания относительно употребления апельсина или свежевыжатого сока. Если у вас повышенная кислотность, гастрит или расстройства желудка – будьте осторожны с апельсинами.

Чрезмерное употребление апельсинов может привести к сахарному диабету и ожирению, а также неблагоприятно влияет на зубную эмаль.

Как хранить апельсины

Обычно средний срок употребления апельсинов после того, как вы их приобрели две недели. Их можно держать при комнатной температуре, но лучше всего хранить апельсины в холодильнике, в специальном ящике для фруктов и овощей.

Важно! При комнатной температуре срок хранения апельсинов – 7 дней.