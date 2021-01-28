Ароматні та соковиті апельсини вже манять нас з прилавків магазинів та супермаркетів. Мабуть, усі люблять ласувати апельсинками та чи знаєте ви про їхню користь? SmachnoNews підготував для вас цікаву інформацію про апельсини, їхні властивості та як їх правильно зберігати вдома.

Джерело: Smachno News

Апельсини – яскраво оранжеві фрукти, які насправді є великими ягодами, яка складається з часточок, кожна з яких покрита оболонкою.

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У 100 г апельсину 43 ккал.

Сортів апельсинів насправді безліч, але найпопулярнішими в Україні є такі: багатонасінні звичайні апельсини з оранжевою серединою, пупкові – з другим зачатковим плодом, корольки – з червоною м'якоттю, яфські – з грубою шкірою та дуже солодкі.

Щоб не помилитись при виборі апельсинів, обирайте тільки цілі плоди, пружні та без пошкоджень шкірочки.

Користь і шкода

У апельсинах міститься багато корисних вітамінів та мінералів таких як: фолієва кислота, бета-каторин, вітаміни групи В, А, В1, В2, В5, В6, С, Н, РР, калій кальцій, магній, цинк, залізо, молібден, фосфор і натрій.

Якщо ви ретельно чистите апельсин та викидаєте біло шкірочку – дарма, у ній міститься великий вміст пектину, що сприяє посиленню моторики кишківника і зменшення гнильних процесів.

Апельсини є прекрасною профілактикою авітамінозу, зміцнюють імунітет та знижують рівень холестерину в крові.

Свіжовичавлений апельсиновий сік має тонізуючий ефект, лікарі рекомендують його вживати при захворюванні нервової системи, подагрі, для відновлення організму після вірусних захворювань та переломів кісток.

Вживання апельсинів знижує кров'яний тиск, підтримує працездатність серцево-судинної системи, позбавляє запорів, запобігає виникненню ниркових каменів, захищає від інфекцій, підтримує здоров'я кісток та зубів.

Також апельсини сприяють схудненню, розвитку мозку та допомагають вироблять здорову сперму.

Але існують і протипоказання, щодо вживання апельсину або свіжовичавленого соку. Якщо у вас підвищена кислотність, гастрит або розлади шлунку – будьте обережні з апельсинами.

Надмірне вживання апельсинів може привести до цукрового діабету та ожиріння, а також несприятливо впливає на зубну емаль.

Як зберігати апельсини

Зазвичай середній термін вживання апельсинів після того, як ви їх придбали два тижні. Їх можна тримати при кімнатній температурі, але найкраще зберігати апельсини в холодильнику, у спеціальному ящику для фруктів та овочів.

Важливо! При кімнатній температурі термін зберігання апельсинів – 7 днів.