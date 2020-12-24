Один из самых популярных сервисов доставки в Украине анонсировал об открытии первого "виртуального фудхола" в столице. Он будет объединять в себе восемь концепций, а заказать еду можно как в учреждении, так и для доставки.

Фудхол на левом берегу Киева с 8 форматами пищи и дизайном Balbek Bureau в стиле киберпанк вскоре откроют в Украине, сообщает The Village Украина.

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К началу весны компания планирует открыть первый "витруального фудхол" на Позняках, он будет состоять из 8 концепций, а в самом заведении будет около 60 посадочных мест.

За проект фудхола на 600 квадратных метров отвечала команда архитектурного бюро Славы Балбек. Ранее Balbek Bureau занимались Kyiv Food Market, Odessa Food Market и Bro Market.

Сейчас ведутся переговоры с рестораторами, поэтому список резидентов Virtual Food Hall на этом этапе не разглашается. Но рассказывают, что хотят представить основные популярные категории вроде пиццы, бургеров, китайской кухни, суши, стритфуда и десертов.

"Можем сказать, что это будет топовый киевский производитель десертов", – говорят в сервисе.

Открытие Virtual Food Hall на Позняках планируют на конец февраля – начало марта. Сейчас проект считают пилотным, однако по его примеру хотят открывать новые заведения в других районах столицы.