Эксперты ресторанного путеводителя Michelin посетили Россию и отнесли украинский борщ к русской национальной кухне, подробности в материале SmachnoNews.

21 декабря 2020 года эксперты путеводителя "Мишлен" посетили столицу России и оценивали рестораны. Об этом говорится на официальном сайте Michelin Guides.

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Ресторанный путеводитель Мишлен назвал борщ "русским блюдом"

"На российской кулинарной сцене, с ее богатой историей и светскими традициями, в последние 30 лет возникают новые тенденции, которые воплощают талантливые шеф-повара, которые преданы тому, чтобы делать акцент на качестве местных продуктов – таких, как камчатский краб из Владивостока, бородинский хлеб, палтус из Мурманска или "сметана" – заквашенные сливки используются в приготовлении бефстроганов. Они также с радостью используют овощи и ароматные травы, которые придают живые уникальные ароматы таким эмблематическим для этой страны первым блюдам, как борщ или рассольник", – говорится в сообщении.

Путеводитель "Мишлен" – наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов, издаваемый компанией по производству шин Michelin с 1900 года.

На борщ, как и на значительную часть украинского наследия в целом, сейчас претендует и Россия. В мае 2019 года МИД России утверждал, что борщ является "символом традиционной кухни" этой страны.