Один із найпопулярніших сервісів доставки в Україні анонсував про відкриття першого "віртуального фудхолу" у столиці. Він об'єднуватиме в собі вісім концепцій, а замовити їжу можна як у закладі, так і для доставки.

Фудхол на лівому березі Києва з 8 форматами їжі та дизайном Balbek Bureau у стилі кіберпанк незабаром відкриють в Україні, повідомляє The Village Україна.

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До початку весни компанія планує відкрити перший "вітруальнй фудхол" на Позняках, він складатиметься із 8 концепцій, а в самому закладі буде близько 60 посадкових місць.

За проєкт фудхолу на 600 квадратних метрів відповідала команда архітектурного бюро Слави Балбек. Раніше Balbek Bureau займалися Kyiv Food Market, Odessa Food Market і Bro Market.

Наразі ведуться переговори із рестораторами, тому список резидентів Virtual Food Hall на цьому етапі не розголошують. Але розповідають, що хочуть представити основні популярні категорії на зразок піци, бургерів, китайської кухні, суші, стрітфуду та десертів.

"Можемо сказати, що це буде топовий київський виробник десертів", – кажуть у сервісі.

Відкриття Virtual Food Hall на Позняках планують на кінець лютого – початок березня. Наразі проєкт вважають пілотним, проте за його прикладом хочуть відкривати нові заклади в інших районах столиці.