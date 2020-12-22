Галета с яблоками: домашние рецепты на любой вкус
Какой десерт подать к праздничному столу? Мы решили помочь вам с этим вопросом. Представляем вашему вниманию – рецепт изысканного пирога с яблоками.
Галета с яблоками – очень ароматная и вкусная выпечка, которая готовится из простых и доступных ингредиентов. SmachnoNews подготовил подборку рецептов к новогоднему меню.
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Галета с яблоками
- Для приготовления теста тщательно просейте муку. В миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте кипяток, рафинированное растительное масло и тщательно смешайте до однородной массы, вымешивайте тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте на 30 минут в холодильник.
- Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. В миске выложите яблоки, добавьте крахмал, корицу, тщательно смешайте.
- Достаньте охлажденное тесто, раскатайте блин толщиной 0,5 см. В центр теста выложите начинку, оставляя 5–7 см у края. Края теста заверните внутрь.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите пергаментом для выпечки, выложите тесто и отправьте в духовку на 40 минут.
- Теплую галету с яблоками посыпьте сахарной пудрой.
Галета с яблоками
Французская галета с яблоками и орехами
- Для приготовления теста тщательно просейте муку. В миске смешайте муку, соль, яйца, тщательно смешайте до однородной массы, вымешивайте тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте на 30 минут в холодильник.
- Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. В миске выложите яблоки, добавьте мед, корицу, тщательно смешайте.
- На терке натрите творог.
- Достаньте охлажденное тесто, раскатайте блин толщиной 0,5 см. В центр теста выложите творог, сверху яблоки, измельченные орехи, оставляя 10 см у края. Края теста заверните внутрь.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом для выпечки выложите тесто и отправьте в духовку на 30 минут.
- Теплую галету с яблоками посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Галета с яблоками и орехами
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