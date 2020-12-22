Какой десерт подать к праздничному столу? Мы решили помочь вам с этим вопросом. Представляем вашему вниманию – рецепт изысканного пирога с яблоками.

Галета с яблоками – очень ароматная и вкусная выпечка, которая готовится из простых и доступных ингредиентов. SmachnoNews подготовил подборку рецептов к новогоднему меню.

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Галета с яблоками

Ингредиенты:

– 200 г пшеничной муки;

– 500 г яблок;

– 1 ч. л разрыхлителя (или соды);

– 80 г растительного масла;

– 80 г воды;

– 1 ч. л корицы;

– 1 ч. л крахмала;

– 2 ст. л сахара,

– 2–3 ст. л сахарной пудры.

Для приготовления теста тщательно просейте муку. В миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте кипяток, рафинированное растительное масло и тщательно смешайте до однородной массы, вымешивайте тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте на 30 минут в холодильник. Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. В миске выложите яблоки, добавьте крахмал, корицу, тщательно смешайте. Достаньте охлажденное тесто, раскатайте блин толщиной 0,5 см. В центр теста выложите начинку, оставляя 5–7 см у края. Края теста заверните внутрь. Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите пергаментом для выпечки, выложите тесто и отправьте в духовку на 40 минут. Теплую галету с яблоками посыпьте сахарной пудрой.

Галета с яблоками

Французская галета с яблоками и орехами

Ингредиенты для теста:

– 250 г цельнозерновой муки;

– 2 яйца;

– соль. Ингредиенты для начинки:

– 100–150 г творога 9%;

– 300 г яблок;

– 3 ст.л г измельченных орехов (по вкусу);

– 1 ст.л меда;

– 1 ч.л корицы.

Для приготовления теста тщательно просейте муку. В миске смешайте муку, соль, яйца, тщательно смешайте до однородной массы, вымешивайте тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте на 30 минут в холодильник. Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. В миске выложите яблоки, добавьте мед, корицу, тщательно смешайте. На терке натрите творог. Достаньте охлажденное тесто, раскатайте блин толщиной 0,5 см. В центр теста выложите творог, сверху яблоки, измельченные орехи, оставляя 10 см у края. Края теста заверните внутрь. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом для выпечки выложите тесто и отправьте в духовку на 30 минут. Теплую галету с яблоками посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Галета с яблоками и орехами