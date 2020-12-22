Який десерт подати до святкового столу? Ми вирішили допомогти вам з цим питанням. До вашої уваги – рецепт вишуканого пирога з яблуками.

Галета з яблуками – надзвичайно ароматна та смачна випічка, яка готується з простих та доступних інгредієнтів. SmachnoNews підготував добірку рецептів до новорічного меню. Читайте також Смачний різдвяний рецепт шоколадного рулету від Лізи Глінської Галета з яблуками Інгредієнти:

– 200 г пшеничного борошна;

– 500 г яблук;

– 1 ч. л розпушувача (або соди);

– 80 г рослинної олії;

– 80 г води;

– 1 ч. л кориці;

– 1 ч. л крохмалю;

– 2 ст. л цукру;

– 2-3 ст. л цукрової пудри. Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, та розпушувач. Додайте окріп, рафіновану рослинну олію та ретельно змішайте до однорідної маси, вимішуйте тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте на 30 хвилин у холодильник. Для приготування начинки ретельно помийте яблука, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. У мисці викладіть яблука, додайте крохмаль, корицю, ретельно змішайте. Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець товщиною 0,5 см. У центр тіста викладіть начинку, залишаючи 5-7 см біля краю. Краї тіста загорніть всередину. Розігрійте духовку до 190 градусів. Деко вистеліть пергаментом для випікання, викладіть тісто та відправте у духовку на 40 хвилин. Теплу галету з яблуками посипте цукровою пудрою. Галета з яблуками Французька галета з яблуками та горіхами Інгредієнти для тіста:

– 250 г цільнозернового борошна;

– 2 яйця;

– сіль. Інгредієнти для начинки:

– 100-150 г домашнього сиру 9%;

– 300 г яблук;

– 3 ст.л подрібнених горіхів (за смаком);

– 1 ст.л меду;

– 1 ч.л кориці. Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, яйця, ретельно змішайте до однорідної маси, вимішуйте тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте на 30 хвилин у холодильник. Для приготування начинки ретельно помийте яблука, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. У мисці викладіть яблука, додайте мед, корицю, ретельно змішайте. На тертці натріть домашній сир. Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець товщиною 0,5 см. У центр тіста викладіть сир, зверху яблука, подрібнені горіхи, залишаючи 10 см біля краю. Краї тіста загорніть всередину. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом для випікання, викладіть тісто та відправте у духовку на 30 хвилин. Теплу галету з яблуками посипте цукровою пудрою. Смачного! Галета з яблуками та горіхами