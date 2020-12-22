Галета з яблуками: домашні рецепти на будь-який смак
Який десерт подати до святкового столу? Ми вирішили допомогти вам з цим питанням. До вашої уваги – рецепт вишуканого пирога з яблуками.
Галета з яблуками – надзвичайно ароматна та смачна випічка, яка готується з простих та доступних інгредієнтів. SmachnoNews підготував добірку рецептів до новорічного меню.
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Галета з яблуками
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, та розпушувач. Додайте окріп, рафіновану рослинну олію та ретельно змішайте до однорідної маси, вимішуйте тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте на 30 хвилин у холодильник.
- Для приготування начинки ретельно помийте яблука, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. У мисці викладіть яблука, додайте крохмаль, корицю, ретельно змішайте.
- Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець товщиною 0,5 см. У центр тіста викладіть начинку, залишаючи 5-7 см біля краю. Краї тіста загорніть всередину.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Деко вистеліть пергаментом для випікання, викладіть тісто та відправте у духовку на 40 хвилин.
- Теплу галету з яблуками посипте цукровою пудрою.
Галета з яблуками
Французька галета з яблуками та горіхами
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, яйця, ретельно змішайте до однорідної маси, вимішуйте тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте на 30 хвилин у холодильник.
- Для приготування начинки ретельно помийте яблука, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. У мисці викладіть яблука, додайте мед, корицю, ретельно змішайте.
- На тертці натріть домашній сир.
- Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець товщиною 0,5 см. У центр тіста викладіть сир, зверху яблука, подрібнені горіхи, залишаючи 10 см біля краю. Краї тіста загорніть всередину.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом для випікання, викладіть тісто та відправте у духовку на 30 хвилин.
- Теплу галету з яблуками посипте цукровою пудрою. Смачного!
Галета з яблуками та горіхами
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