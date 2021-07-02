Какая крафтовая Украина на вкус?
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Украинский проект "Дороги гурманов" нацелен помогать производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам – познакомиться с крафтовой едой прямо на месте ее производства.
Поскольку локальных фермерских хозяйств и производств с каждым годом становится все больше, нужно знакомить украинцев с ними.
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Туристы благодаря новой пище и напиткам ярче запоминают свои поездки, ведь часто привозят с путешествий вкусности.
Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманов. 100 крафтовых мест Украины" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств.
Как будет выглядеть гастрогид?
Украинский проект "Дороги гурманов" – удобный печатный путеводитель и сайт с гастрономической картой ярких представителей крафтовых производств из разных уголков страны.
Путеводитель будет состоять из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток". Он объединит крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны.
Поскольку в печатное издание путеводителя войдут только 100 крафтовой мест Украины, а новые фермы появляются каждый год, все желающие могут самостоятельно зарегистрировать свой бизнес на официальном сайте "Дороги гурманов".
Проект создан с целью развития гастротуризма в Украине и формирования знания о крафтовых производителях. Следите за подготовкой первого гастрогида "Дороги гурманов. 100 крафтовой мест Украины" в соцсетях, а также на вебсайте проекта.