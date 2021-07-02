Какая крафтовая Украина на вкус?

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Украинский проект "Дороги гурманов" нацелен помогать производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам – познакомиться с крафтовой едой прямо на месте ее производства.

Поскольку локальных фермерских хозяйств и производств с каждым годом становится все больше, нужно знакомить украинцев с ними.



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Туристы благодаря новой пище и напиткам ярче запоминают свои поездки, ведь часто привозят с путешествий вкусности.

Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманов. 100 крафтовых мест Украины" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств.

Как будет выглядеть гастрогид?

Украинский проект "Дороги гурманов" – удобный печатный путеводитель и сайт с гастрономической картой ярких представителей крафтовых производств из разных уголков страны.

Путеводитель будет состоять из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток". Он объединит крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны.

Поскольку в печатное издание путеводителя войдут только 100 крафтовой мест Украины, а новые фермы появляются каждый год, все желающие могут самостоятельно зарегистрировать свой бизнес на официальном сайте "Дороги гурманов".

Проект создан с целью развития гастротуризма в Украине и формирования знания о крафтовых производителях. Следите за подготовкой первого гастрогида "Дороги гурманов. 100 крафтовой мест Украины" в соцсетях, а также на вебсайте проекта.

Проект "Дороги гурманов" создан группой компаний RDS как подарок украинцам к 30-летию Независимости. RDS выполняет полный спектр дорожно-строительных работ и входит в ТОП 3 компаний в Украине. Строя уже 15 лет автодороги, компания улучшает инфраструктуру ради развития государства. RDS как социально ответственный бизнес преследует цель – предоставить каждому украинцу возможность путешествовать по качественным дорогам и посетить самые вкусные уголки нашей страны.