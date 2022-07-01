1 июля – Национальный день имбирного печенья; День креативного мороженого в США.

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2 июля – День ликера "Анисетт" в США.

3 июля – День шоколадных вафель в США; День поедания фасоли в США.

4 июля – День японской груши; День салата "Цезарь" в США; Национальный день свиных ребрышек в США.

5 июля – Национальный день пирога с яблочной начинкой в США.

6 июля – Национальный день жареной курицы в США.

7 июля – Международный день шоколада; Национальный день клубничного санде в США; День макарон.

8 июля – Национальный день шоколада с миндалем; Национальный день фруктового мороженого в США.

9 июля – Национальный день сахарного печенья в США.

10 июля – День натто в Японии; День коктейля Piña Colada.

Натто – традиционная японская пища, приготовленная из ферментированных соевых бобов.

11 июля – Всемирный день шоколада.



Шоколад / Фото Full of plants

12 июля – День пеканового пирога в США.

13 июля – День картофеля фри в США.

14 июля – Национальный день ликера Гран Марнье в США.

15 июля – Национальный день пудинга по тапиоке; Национальный день мармеладных червячков в США; День черной смородины в Великобритании; Национальный день апельсиновой курицы в США.

16 июля – День оладий из кукурузы в США; День свежего шпината в США.

17 июля – Национальный день персикового мороженого в США.

18 июля – День хот-дога.

19 июля – День коктейля "Дайкири" в США.

20 июля – Международный день торта.

21 июля – Международный день нездоровой пищи; Международный день торта Ламингтон.



Торт Ламингтон / Фото The lemon apron

22 июля – Национальный день приготовления пануччи в США.

23 июля – Национальный день ванильного мороженого в США; Национальный день арахисового масла с шоколадом в США.

24 июля – День текилы в США.

25 июля – Национальный день горячего санде с помадкой в США.

26 июля – Национальный день баранки; День кофейного милк-шейка в США.

27 июля – Национальный день шотландского виски; День крем-брюле в США.

28 июля – День молочного шоколада в США.

29 июля – Национальный день лазаньи; День куриных крылышек в США.

30 июля – Национальный день чизкейки в США; День еды в Канаде.

31 июля – День малинового торта.