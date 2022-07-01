1 липня – Національний день імбирного печива; День креативного морозива в США.

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2 липня – День лікеру "Анісетт" в США.

3 липня – День шоколадних вафель в США; День поїдання квасолі в США.

4 липня – День японської груші; День салату "Цезар" в США; Національний день свинячих реберець в США.

5 липня – Національний день пирога з яблучною начинкою в США.

6 липня – Національний день смаженої курки в США.

7 липня – Міжнародний день шоколаду; Національний день полуничного санде в США; День макаронів.

8 липня – Національний день шоколаду з мигдалем; Національний день фруктового морозива в США.

9 липня – Національний день цукрового печива в США.

10 липня – День натто в Японії; День коктейлю Piña Colada.

Натто – традиційна японська їжа, приготована з ферментованих (зброджених) соєвих бобів.

11 липня – Всесвітній день шоколаду.



Шоколад / Фото Full of plants

12 липня – День пеканового пирога в США.

13 липня – День картоплі фрі в США.

14 липня – Національний день лікеру Гран Марньє в США.

15 липня – Національний день пудингу з тапіоки; Національний день мармеладних черв'ячків в США; День чорної смородини в Великобританії; Національний день апельсинової курки в США.

16 липня – День оладок з кукурудзи в США; День свіжого шпинату в США.

17 липня – Національний день персикового морозива в США.

18 липня – День хот-дога.

19 липня – День коктейлю "Дайкірі" в США.

20 липня – Міжнародний день торта.

21 липня – Міжнародний день нездорової їжі; Міжнародний день торта Ламінґтон.



Торт Ламінґтон / Фото The lemon apron

22 липня – Національний день приготування пануччі в США.

23 липня – Національний день ванільного морозива в США; Національний день арахісового масла з шоколадом в США.

24 липня – День текіли в США.

25 липня – Національний день гарячого санде з помадкою в США.

26 липня – Національний день бублика; День кавового мілк-шийка в США.

27 липня – Національний день шотландського віскі; День крем-брюле в США.

28 липня – День молочного шоколаду в США.

29 липня – Національний день лазаньї; День курячих крилець в США.

30 липня – Національний день чизкейка в США; День їжі в Канаді.

31 липня – День малинового торта.