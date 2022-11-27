Чтобы всегда быть в курсе всех гастрономических праздников, мы подготовили календарь на декабрь. Он ознакомит вас с самыми популярными кулинарными праздниками по всему миру.
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Непременно выберите несколько дней и приготовьте для друзей или родных тематические блюда или целую вечеринку.
Гастрономический календарь на декабрь
1 декабря – Национальный день жареных пирогов и День "Ешьте красные яблоки" в США.
2 декабря – Национальный день оладий в США.
3 декабря – Национальный день мятного латте в США.
4 декабря – Национальный день печенья в США.
5 декабря – Национальный день еды с комфортом и День отмены запрета на алкоголь в США.
6 декабря – День гаспачо.
7 декабря – Национальный день сахарной ваты в США. День сахарной ваты в Великобритании.
8 декабря – День Брауни в США. Национальный день мексиканской булочки кончается в США.
9 декабря – Национальный день кондитерских изделий в США. День марискады в Испании.
10 декабря – Национальный день лагеря в США.
11 декабря – Национальный день баранки и День кольца из лапши в США.
12 декабря – Национальный день амброзии в США.
13 декабря – День какао и Национальный день попкорна в США.
14 декабря – День ухи по-марсельски и Национальный день печенья и соуса в США.
15 декабря – Национальный день пряничных латте и Национальный день лимонного кекса в США.
Лимонный кекс / Фото Unce upone a chef
16 декабря – День всего, что покрыто шоколадом. Национальный шоколадный день в США. Национальный день зеленого перца в США.
17 декабря – День кленового сиропа в США.
18 декабря – День жареного поросенка в США. Национальный день сыра Стилтон в Великобритании. Национальный день мафинов в Бразилии.
19 декабря – Национальный день леденцов и День овсяных кексов в США.
20 декабря – День напитка "Сангрия" в США.
21 декабря – Национальный день французских жареных креветок в США.
22 декабря – Национальный день хлеба с финиками и орехами в США.
23 декабря – Ночь редисок в городе Оахака, Мексика. Национальный день выпечки и День перечных орешков в США.
24 декабря – День напитка "Эгг-ног" в США.
25 декабря – Национальный день тыквенного пирога в США.
26 декабря – День карамельного тростника в США.
Рождественский напиток Эгг-ног / Фото Bigger bolder baking
27 декабря – Национальный день фруктового пирога в США.
28 декабря – Национальный день коробки конфет в США.
29 декабря – Национальный день пряного супа с овощами и мясом в США.
30 декабря – Национальный день бекона и День пищевой соды в США.
31 декабря – Национальный день шампанского в США.