Щоб завжди бути в курсі всіх гастрономічних свят ми підготували календар на грудень. Він ознайомить вас із найпопулярнішими кулінарними святами у цілому світі.

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Неодмінно оберіть кілька днів та приготуйте для друзів чи рідних тематичні страви, або і цілу вечірку.

Гастрономічний календар на грудень

1 грудня – Національний день смажених пирогів і День "Їжте червоні яблука" в США.

2 грудня – Національний день оладок в США.

3 грудня – Національний день м'ятного латте в США.

4 грудня – Національний день печива в США.

5 грудня – Національний день їжі з комфортом і День скасування Заборони на алкоголь в США.

6 грудня – День гаспачо.

Гаспачо – національна страва іспанської кухні. Це легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів.

7 грудня – Національний день цукрової вати в США. День цукрової вати в Великобританії.

8 грудня – День Брауні в США. Національний день мексиканської булочки конча в США.

9 грудня – Національний день кондитерських виробів в США. День маріскади в Іспанії.

10 грудня – Національний день лагера в США.

11 грудня – Національний день бублика і День кільця з локшини в США.

12 грудня – Національний день амброзії в США.

13 грудня – День какао і Національний день попкорну в США.

14 грудня – День юшки по-марсельски і Національний день печива і соусу в США.

15 грудня – Національний день пряникових латте і Національний день лимонного кексу в США.



Лимонний кекс / Фото Unce upone a chef

16 грудня – День всього, що вкрито шоколадом. Національний шоколадний день в США. Національний день зеленого перцю чилі в США.

17 грудня – День кленового сиропу в США.

18 грудня – День смаженого поросяти в США. Національний день сиру Стілтон в Великобританії. Національний день мафінів в Бразилії.

19 грудня – Національний день льодяників і День вівсяних кексів в США.

20 грудня – День напою "Сангрія" в США.

21 грудня – Національний день французьких смажених креветок в США.

22 грудня – Національний день хліба з фініками і горіхами в США.

23 грудня – Ніч редисок в місті Оахака, Мексика. Національний день випічки і День перцевих горішків в США.

24 грудня – День напою "Еґґ-ноґ" в США.

Еґґ-ноґ – солодкий напій на основі сирих курячих яєць і молока. Популярний в США і Канаді, країнах Південної і Центральної Америки, Європі.

25 грудня – Національний день гарбузового пирога в США.

26 грудня – День карамельної тростини в США.



Різдвяний напій Еґґ-ноґ / Фото Bigger bolder baking

27 грудня – Національний день фруктового пирога в США.

28 грудня – Національний день коробки цукерок в США.

29 грудня – Національний день пряного супу з овочами і м'ясом в США.

30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США.

31 грудня – Національний день шампанського в США.