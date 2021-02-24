Если вы давно мечтали посетить Варшаву – Владимир Ярославский подготовил для вас несколько советов, о местных заведений, в которые нужно зайти и отведать изысканные блюда и вдоволь насладиться атмосферой.

Владимир Ярославский не только уважаемый шеф-повар и ресторатор, но еще и известный путешественник. Сегодня судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" поделится советами где лучше перекусить в Варшаве, а куда лучше не заходить.

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Все рестораны и кафе о которых рассказывает Владимир Ярославский он испытал на себе, поэтому смело читаем и записываем.

В Варшаве множество удивительных ресторанов, где можно вкусно поесть и попробовать для себя новую польскую кухню и хорошо провести время. Есть даже заведения, которые отметили звездами Мишлен: с одной, двумя и тремя звездами.

Однако не все из них могут вам понравиться, но посетить их таки стоит.

Куда пойти в Варшаве

Владимир Ярославский советует посетить Concept 13 – заведение, которое отмечено в путеводителе Michelin 2017 года. Ресторан европейской кухни, с красивыми презентациями и тщательно подобранным меню.

Сам отель расположен в небольшом торговом центре, в котором также есть магазины Alexander McQueen, Prada и других известных брендов.

Ресторан в Варшаве Concept 13

Шеф-повара ресторана зовут Дариуш. Владимир Ярославский уверен, что это заведение придет вам по душе.

Также большое впечатление на ресторатора имело заведение японской кухни UkiUki. Ресторан с открытой кухней, где сразу перед вами повара готовят ваш заказ запомнится вам на долгое время.

Заведение японской кухни UkiUki в Варшаве

Владимир Ярославский также отметил, что очереди в ресторан большие, в них можно простоять 20-30 минут, но вкус блюд стоит того, чтобы подождать свободный столик.

Следующее заведение, которое отметил для себя шеф-повар – Der Elefant. Ресторан объединяет в себе два зала: сначала вы проходите мимо рыбного прилавка, а дальше по праву расположены столики и скамейки – небольшая таверна у моря.

Der Elefant заведение в стиле лофт в Варшаве

В Der Elefant готовят рыбу прямо с витрины: татаки из тунца, бургеры паста и разнообразные авторские блюда от шеф-повара чрезвычайно вкусные и сытные.

Обязательно посетите проект Hala Koszyki – это масштабный фуд-холл со многими ресторанами тайской, вьетнамской, японской кухонь с большим баром посередине.

Butchery & Wine – место, где вы можете попробовать настоящие американские стейки приготовленные по правильной технологии.

Украинские рестораны в Варшаве

Софа – заведение в Варшаве открыли украинские рестораторы Дмитрий Борисов, а су-шефом работает парень с которым работал Владимир Ярославский.

Изысканная подача блюда в канапе

Ресторан Галицкой кухни в исторической части города и здании, которому более 100 лет. В канапе вы можете попробовать вареники с капустой, с вишней, трюфелем и даже с кровянкой.

Куда не стоит идти в Варшаве

Atelier Amaro – хоть этот ресторан получил одну звезду Michelin, Владимир Ярославский по отзывам коллег из "Галицкой кухни" не советует его посещать, ведь там не умеют работать с продуктами.

У меня под вопросом заведение Warszawa Wschodnia. Был там дважды. Это бывшая фабрика, переделанная под ресторан: с одной стороны расположена барная стойка за стеклом, тебя лично обслуживают повара. С другой стороны – огромное помещение из красного кирпича, с большими окнами, картинами и звонким вокалом приглашенного вокалиста,

– отметил Владимир Ярославский.

По словам ресторатора сложилось впечатление, что все блюда этого заведения состоят из сливок и сливочных соусов. Блюда тяжелые для желудка и неэстетично поданные гостю.

Однако, куда идти и прислушиваться ли к советам известного шеф-повара – решать вам. Сколько людей, столько мнений и вкусов.