Якщо ви давно мріяли відвідати Варшаву – Володимир Ярославський підготував для вас декілька порад, щодо місцевих закладів, у які потрібно зайти та скуштувати вишукані страви, й вдосталь насолодитися атмосферою.

Володимир Ярославський не тільки шанований шеф-кухар та ресторатор, а ще й знаний мандрівник. Сьогодні суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" поділиться порадами де краще перекусити у Варшаві, а куди краще не заходити.

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Всі ресторани та кафе про які розповідає Володимир Ярославський він випробував на собі, тому сміло читаємо та занотовуємо.

У Варшаві безліч дивовижних ресторанів, де можна смачно поїсти та спробувати для себе нову польську кухню й гарно провести час. Є навіть заклади котрі відмітили зірками Мішлен: з одної, двома та трьома зірками.

Проте не всі з них можуть вам сподобатися, але відвідати їх таки вартує.

Куди піти у Варшаві

Володимир Ярославський радить відвідати Concept 13 – заклад, котрий відмічений у путівнику Michelin 2017 року. Ресторан європейської кухні, з красивими презентаціями та ретельно підібраним меню.

Сам заклад розташований в невеликому торговому центрі, в якому також є магазини Alexander McQueen, Prada й інших відомих брендів.

Ресторан у Варшаві Concept 13

Шеф-кухаря ресторану звати Даріуш. Володимир Ярославський впевнений, що цей заклад прийде вам до душі.

Також неабияке враження на ресторатора мав заклад японської кухні UkiUki. Ресторан з відкритою кухнею, де одразу перед вами кухарі готують ваше замовлення запам'ятається вам на довгий час.

Заклад японської кухні UkiUki у Варшаві

Володимир Ярославський також зазначив, що черги до ресторану великі, у них можна простояти 20-30 хвилин, але смак страв вартує того, щоб зачекати на вільний столик.

Наступний заклад, який відмітив для себе шеф-кухар – Der Elefant. Ресторан об'єднує в собі два зали: спочатку ви проходите повз рибний прилавок, а далі з права розташовані столики та лавки – невелика таверна біля моря.

Der Elefant заклад у стилі лофт у Варшаві

В Der Elefant готують рибу прямо з вітрини: татакі з тунця, бургери паста та різноманітні авторські страви від шеф-кухаря надзвичайно смачні та ситні.

Обов'язково відвідайте проєкт Hala Koszyki – це масштабний фуд-хол з багатьма ресторанами тайської, в'єтнамської, японської кухонь з великим баром посередині.

Butchery & Wine – місце, де ви можете скуштувати справжні американські стейки приготовані за правильною технологією.

Українські ресторани у Варшаві

Канапа – заклад який у Варшаві відкрили українські ресторатори Дмитро Борисов, а су-шефом працює хлопчина з яким працював Володимир Ярославський.

Вишукана подача страви у Канапі

Ресторан галицької кухні в історичній частині міста та будівлі, котрій понад 100 років. В Канапі ви можете скуштувати вареники з капустою, з вишнею, трюфелем та навіть з кров'янкою.

Куди не вартує йти у Варшаві

Atelier Amaro – хоч цей ресторан отримав одну зірку Michelin, Володимир Ярославський за відгуками колег із "Галицької кухні" не радить його відвідувати, адже там не вміють працювати з продуктами.

У мене під питанням заклад Warszawa Wschodnia. Був там двічі. Це колишня фабрика, перероблену під ресторан: з одного боку розташована барна стійка за склом, тебе особисто обслуговують кухарі. З іншого боку – величезне приміщення з червоної цегли, з великими вікнами, картинами та дзвінким вокалом запрошеного вокаліста – зазначив Володимир Ярославський.

За словами ресторатора склалося враження, що всі страви цього закладу складаються з вершків та вершкових соусів. Страви важкі для шлунку та неестетично подані гостю.

Проте, куди йти та чи прислухатись до порад відомого шеф-кухаря – вирішувати вам. Скільки людей, стільки й думок і смаків.