Три рецепти глазурі для паски від Тані Литвинової
Глазур для паски можна з легкістю приготувати вдома. Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась трьома рецептами. Обовязково спробуйте.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати глазур для пасок – з білків, ягід, з желатином, які чудово застигають та не тріскається. Можете залучити діток до готування та прикрашання.
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Білкова глазур
- У каструлю викладіть білки, додайте цукор, поставте на водяну баню, розігрійте декілька хвилин, додайте лимонну кислоту, помішуючи до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню, збийте міксером.
- Змастіть паску глазур'ю, задекоруйте безе.
Ягідна глазур
- Заморожені ягоди заздалегідь розморозьте.
- Пропустіть через сито до стану пюре, додайте цукрову пудру, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
- Змастіть паску, задекоруйте на ваш смак.
Глазур із желатином
Порції: 2-3
- У миску викладіть желатин, додайте холодну воду.
- Поставте каструлю воду з цукром на вогонь, розтопіть кілька хвилин, додайте лимонний сік. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте до розтанення.
- Збийте міксером.
- Змастіть паску, задекоруйте безе та лаймом. Смачного!
Три рецепти глазурі для паски від Тані Литвинової у відео:
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