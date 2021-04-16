Рецепт глазури на кулич от Владимира Троцкого
Готовы к легкому и проверенному рецепту глазури для пакхи на Пасху? Владимир Троцкий подготовил для читателей свой рецепт белковой глазури, с приготовлением которой справится каждый!
Источник:инстаграм Воладимира Троцкого
Владимир Троцкий обожает готовить, а особенно сладкую выпечку и десерты. Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом на своей странице в инстаграм.
Читайте также Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: рыхлая, в меру сладкая и ароматная выпечка
Если вы уже выбрали рецепт для вкусной паски на Пасху, теперь пришло время выбрать глазурь для сладкой выпечки.
Владимир Троцкий уверен, что этот рецепт станет вашим любимым.
Рецепт белковой глазури на кулич
- Заранее охладите белки. Смешайте в глубокой миске яичные белки с щепоткой соли.
- Взбейте яичные белки миксером на низких оборотах.
- Небольшими порциями добавляйте к белковой массе сахарную пудру и продолжайте взбивать.
- Взбивайте белковую массу до устойчивых пиков.
- Готовой глазурью полейте пасочку и отставьте сохнуть. Приятного аппетита!
Поделиться новостью