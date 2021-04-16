Готовы к легкому и проверенному рецепту глазури для пакхи на Пасху? Владимир Троцкий подготовил для читателей свой рецепт белковой глазури, с приготовлением которой справится каждый!

Владимир Троцкий обожает готовить, а особенно сладкую выпечку и десерты. Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом на своей странице в инстаграм.

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Если вы уже выбрали рецепт для вкусной паски на Пасху, теперь пришло время выбрать глазурь для сладкой выпечки.

Владимир Троцкий уверен, что этот рецепт станет вашим любимым.

Рецепт белковой глазури на кулич

Ингредиенты:

– 4 охлажденные куриные белки;

– 200 г сахарной пудры;

– щепотка соли.