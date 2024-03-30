Не крошится и не осыпается: 2 рецепта идеальной глазури на пасху
30 марта 2024, 20:10Читати новину українською
Источник:УНИАН
Для многих шапочка из глазури является любимой частью кулича. Однако бывает, что рецепт не очень удачный, поэтому она осыпается.
В следующих рецептах, вы узнаете, как избежать такой проблемы. Обязательно сохраните их.
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Белковая глазурь для пасхи
- Время: 15 минут
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 2 грамма лимонной кислоты или 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Взбейте холодный белок миксером сначала на маленькой скорости, а затем – на большой.
- В процессе взбивания всыпьте в белок сахарную пудру и лимонную кислоту.
- Взбивайте, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Глазурь нужно нанести на кулич сразу, пока она не засохла.
Эта глазурь не будет крошиться / Фото Depositphotos
Глазурь на желатине для кулича
- Время: 15 минут
– 1 чайная ложка или 5 граммов желатина;
– 6 столовых ложек воды;
– 1 стакан сахара;
– щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Желатин залейте 2 ложками холодной воды.
- Остальную воду смешайте с сахаром и кислотой. Нагрейте в кастрюле на маленьком огне до полного растворения сахара.
- К горячему сахарному сиропу добавьте набухший желатин.
- Полученную массу взбейте миксером примерно 3 минуты до белой пены. Слегка охладите и нанесите на куличи.