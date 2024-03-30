У наступних рецептах, ви дізнаєтеся, як уникнути такої проблеми. Обов'язково збережіть їх.
Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Білкова глазур для паски
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Збийте холодний білок міксером спочатку на маленькій швидкості, а потім – на великій.
- В процесі збивання всипте в білок цукрову пудру і лимонну кислоту.
- Збивайте, поки маса не стане однорідною, гладкою і блискучою. Глазур потрібно нанести на паску відразу, поки вона не засохла.
Ця глазур не кришитиметься / Фото Depositphotos
Глазур на желатині для паски
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Желатин залийте 2 ложками холодної води.
- Решту води змішайте з цукром і кислотою. Нагрійте в каструлі на маленькому вогні до повного розчинення цукру.
- До гарячого цукрового сиропу додайте набряклий желатин.
- Отриману масу збийте міксером приблизно 3 хвилини до білої піни. Злегка охолодіть та нанесіть на паски.