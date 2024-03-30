В следующих рецептах, вы узнаете, как избежать такой проблемы. Обязательно сохраните их.

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Белковая глазурь для пасхи

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  1. Взбейте холодный белок миксером сначала на маленькой скорости, а затем – на большой.
  2. В процессе взбивания всыпьте в белок сахарную пудру и лимонную кислоту.
  3. Взбивайте, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Глазурь нужно нанести на кулич сразу, пока она не засохла.

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Эта глазурь не будет крошиться / Фото Depositphotos

Глазурь на желатине для кулича

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  1. Желатин залейте 2 ложками холодной воды.
  2. Остальную воду смешайте с сахаром и кислотой. Нагрейте в кастрюле на маленьком огне до полного растворения сахара.
  3. К горячему сахарному сиропу добавьте набухший желатин.
  4. Полученную массу взбейте миксером примерно 3 минуты до белой пены. Слегка охладите и нанесите на куличи.