В следующих рецептах, вы узнаете, как избежать такой проблемы. Обязательно сохраните их.
Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"
Белковая глазурь для пасхи
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Взбейте холодный белок миксером сначала на маленькой скорости, а затем – на большой.
- В процессе взбивания всыпьте в белок сахарную пудру и лимонную кислоту.
- Взбивайте, пока масса не станет однородной, гладкой и блестящей. Глазурь нужно нанести на кулич сразу, пока она не засохла.
Эта глазурь не будет крошиться / Фото Depositphotos
Глазурь на желатине для кулича
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Желатин залейте 2 ложками холодной воды.
- Остальную воду смешайте с сахаром и кислотой. Нагрейте в кастрюле на маленьком огне до полного растворения сахара.
- К горячему сахарному сиропу добавьте набухший желатин.
- Полученную массу взбейте миксером примерно 3 минуты до белой пены. Слегка охладите и нанесите на куличи.