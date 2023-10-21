Согреет в холодный осенний день: как приготовить вкусный глинтвейн
Среди популярных согревающих напитков глинтвейн безусловно занимает первую позицию. Осенью его подают чуть ли не в каждом заведении.
Чтобы и вы могли полакомиться этим вкусным горячим напитком, 24 канал подготовил классический рецепт глинтвейна на красном вине.
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Глинтвейн – алкогольный напиток на основе вина, уходящий корнями Древнего Рима. Для придания вину благородному вкусу и увеличению срока хранения римляне стали добавлять в него различные пряности: корицу, чабрец, лавровый лист и кориандр. В те времена пряности стоили невероятных денег, так что глинтвейн считался напитком богачей.
В поварских книгах 16 века встречаются упоминания глинтвейна на основе красного вина — бордо и кларета. В этих книгах в напиток добавляли мёд, кардамон и корицу, а также галангал.
Впоследствии жители северной Европы усовершенствовали рецепт горячего вина, выкристаллизовали его основу и напиток приобрел именно те рамки, в которых сейчас готовят глинтвейн во всем мире.
Рецепт классического глинтвейнаИнгредиенты:
– 1 литр красного сухого вина;
– 1 апельсин;
– половина лимона;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда.
Специи:
– корица палочка и молотая;
– гвоздика;
– анис;
– мускатный орех на кончике ножа;
– имбирь;
– кардамон.
Приготовление:
- В кастрюле соединяем мед, сахар, половой сок лимона, сок апельсины, их цедру, нарезанное яблоко, специи и подогреваем и кипятим 2 минуты.
- Доливаем в кастрюлю вина и подогреваем до 80 градусов. Не кипятим, чтобы не выветривался алкоголь.
- В чашки кладем ломтик апельсина, корицу, наливаем глинтвейн.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриный паштет за 5 минут.