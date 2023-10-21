Чтобы и вы могли полакомиться этим вкусным горячим напитком, 24 канал подготовил классический рецепт глинтвейна на красном вине.

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Глинтвейн – алкогольный напиток на основе вина, уходящий корнями Древнего Рима. Для придания вину благородному вкусу и увеличению срока хранения римляне стали добавлять в него различные пряности: корицу, чабрец, лавровый лист и кориандр. В те времена пряности стоили невероятных денег, так что глинтвейн считался напитком богачей.

В поварских книгах 16 века встречаются упоминания глинтвейна на основе красного вина — бордо и кларета. В этих книгах в напиток добавляли мёд, кардамон и корицу, а также галангал.

Впоследствии жители северной Европы усовершенствовали рецепт горячего вина, выкристаллизовали его основу и напиток приобрел именно те рамки, в которых сейчас готовят глинтвейн во всем мире.

Рецепт классического глинтвейна

Ингредиенты:

– 1 литр красного сухого вина;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда.

Специи:

– корица палочка и молотая;

– гвоздика;

– анис;

– мускатный орех на кончике ножа;

– имбирь;

– кардамон.

Приготовление:

В кастрюле соединяем мед, сахар, половой сок лимона, сок апельсины, их цедру, нарезанное яблоко, специи и подогреваем и кипятим 2 минуты.

Доливаем в кастрюлю вина и подогреваем до 80 градусов. Не кипятим, чтобы не выветривался алкоголь.

В чашки кладем ломтик апельсина, корицу, наливаем глинтвейн.

Приятного аппетита!

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