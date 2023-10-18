Паштет – одна из любимых закусок из печени. Из-за своей легкой, воздушной структуры, аромата и нежного вкуса его любят, пожалуй, почти все. Существует много вариантов рецептов приготовления рецептов паштета, но именно этот покорил сеть. Все потому, что готовится он одновременно в одной посуде в духовке.
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Такой метод не только экономит время, но и удобен для тех, кто не слишком умеет и любит готовить.
Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежим хлебом или в тарталетках. Из домашнего паштета можно сделать не только вкусный завтрак, но и отличную закуску.
Рецепт паштета за 5 минут
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку 180 градусов.
- Выкладываем пергамент для запекания на противень, на него кладем промытую печень, почищенную и порезанную морковь и лук, чеснок и соль. Заливаем водой и запекаем 30 минут до готовности овощей.
- Переводим ингредиенты в глубокую посуду, добавляем растопленное сливочное масло, солим если нужно, добавляем сливки и все хорошо перебиваем блендером.
- Переводим готовый паштет в баночки. Храним в холодильнике.
Приятного аппетита!