Паштет – одна из любимых закусок из печени. Из-за своей легкой, воздушной структуры, аромата и нежного вкуса его любят, пожалуй, почти все. Существует много вариантов рецептов приготовления рецептов паштета, но именно этот покорил сеть. Все потому, что готовится он одновременно в одной посуде в духовке.

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Такой метод не только экономит время, но и удобен для тех, кто не слишком умеет и любит готовить.

Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежим хлебом или в тарталетках. Из домашнего паштета можно сделать не только вкусный завтрак, но и отличную закуску.

Рецепт паштета за 5 минут

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 600 – 700 граммов куриной печени;

– 2 средние моркови;

– 2 средних лука;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 граммов воды;

– 100 граммов сливок любой жирности;

– специи (соль и черный молотый перец).

Приготовление:

‍ Разогреваем духовку 180 градусов.

Выкладываем пергамент для запекания на противень, на него кладем промытую печень, почищенную и порезанную морковь и лук, чеснок и соль. Заливаем водой и запекаем 30 минут до готовности овощей.

‍Переводим ингредиенты в глубокую посуду, добавляем растопленное сливочное масло, солим если нужно, добавляем сливки и все хорошо перебиваем блендером.

‍Переводим готовый паштет в баночки. Храним в холодильнике.

Приятного аппетита!

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