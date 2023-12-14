Лучший рецепт к новогоднему столу: приготовьте пряный Гоголь-моголь – удивите гостей

Существует несколько версий возникновения этого коктейля. Немцы приписывают изобретение рецепта кондитеру Манфреду Кекенбауэру. Англичане же считают Гоголь-моголь ответвлением другого известного рождественского коктейля Эгг-ног, который готовят по схожему принципу.
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В свою очередь поляки уверены, что именно они первыми смешали желток с сахаром, назвав это "kogel-mogel". Классический рецепт действительно имеет всего два ингредиента – яйцо и сахар. Однако попробуйте поэкспериментировать, добавив во вкусный и полезный коктейль немного веселья.
Гоголь-моголь с темным ромом и молоком
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Такой коктейль точно понравится вашим гостям / Фото Unsplash
Приготовление:
- Добавьте в кастрюлю 150 миллилитров сливок, все молоко, корицу, молотый мускатный орех и ваниль, предварительно разрезав стручок на несколько частей и достав семена.
- Доведите до кипения на среднем огне постоянно перемешивая, после чего сразу же снимите с плиты. Оставьте на 2 – 3 минуты, а затем уберите специи.
- Куриные желтки смешайте с сахаром и взбейте миксером до однородной массы. Готовая смесь должна получиться светлой и пышной.
- Процедите теплую молочную смесь через марлю или ситечко. Тонкой струйкой добавьте желтки с сахаром, взбивая на малых оборотах миксера или интенсивно перемешивая ложкой.
- Влейте черный ром и перемешайте ложкой. Смесь должна получиться ровной и гладкой.
- После охлаждения до комнатной температуры уберите в холодильник минимум на 5 – 6 часов. Максимальный срок хранения составляет 3 суток.
- Перед подачей взбейте 50 миллилитров сливок, добавьте их в холодный гоголь-моголь и слегка перемешайте.
- Готовый напиток разлейте в бокалы для подачи. Сверху его можно посыпать тертым шоколадом или мускатным орехом.