Найкращий рецепт до новорічного столу: приготуйте пряний Гоголь-моголь – здивуйте гостей

Існує кілька версій появи цього коктейлю. Німці приписують винахід рецепта кондитеру Манфреду Кьокенбауеру. Англійці ж вважають Гоголь-моголь відгалуженням іншого відомого різдвяного коктейлю Егг-ніг, який готують за схожим принципом.

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Своєю чергою, поляки впевнені, що саме вони першими змішали жовток з цукром, назвавши це "kogel-mogel". Класичний рецепт і справді має всього два інгредієнти – яйце та цукор. Однак спробуйте поекспериментувати, додавши в смачний та корисний коктейль трохи веселощів.

Гоголь-моголь з темним ромом та молоком

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 мілілітрів молока від 3% жирності;

– 200 мілілітрів вершків 33%;

– 3 жовтки;

– 100 мілілітрів темного рому;

– 1 паличка кориці;

– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 70 грамів цукру;

– половина стручка ванілі за бажанням;

– тертий шоколад для подачі.



Такий коктейль точно сподобається вашим гостям / Фото Unsplash

Приготування:

Додайте в каструлю 150 мілілітрів вершків, все молоко, корицю, мелений мускатний горіх і ваніль, попередньо розрізавши стручок на кілька частин і діставши насіння. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно перемішуючи, після чого відразу ж зніміть з плити. Залиште на 2 – 3 хвилини, а потім приберіть спеції. Курячі жовтки змішайте з цукром і збийте міксером до однорідної маси. Готова суміш повинна вийти світлою і пишною. Процідіть теплу молочну суміш через марлю або ситечко. Тонкою цівкою додайте жовтки з цукром, збиваючи на малих обертах міксера або інтенсивно перемішуючи ложкою. Влийте темний ром та перемішайте ложкою. Суміш повинна вийти рівною і гладкою. Після охолодження до кімнатної температури приберіть в холодильник мінімум на 5 – 6 годин. Максимальний термін зберігання становить 3 доби. Перед подачею збийте 50 мілілітрів вершків, додайте їх в холодний Гоголь-моголь і злегка перемішайте. Готовий напій розлийте в келихи для подачі. Зверху його можна посипати тертим шоколадом або мускатним горіхом.

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