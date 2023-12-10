Пина колада имеет множество вариаций. Однако неизменной остается ананасовая составляющая напитка.
Попробуйте также Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным
Как приготовить Пина коладу
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Пина колада только украсит ваше празднование / Фото Unsplash
Приготовление:
- Шейкер наполните льдом. После этого добавьте ананасовый сок, кокосовый сироп и ром. Кокосовый сироп можно заменить распространенными ликерами Malibu или Creme de coco. Закройте шейкер и энергично встряхните его около 15 секунд.
- Кубики льда хорошо заверните в чистое кухонное полотенце. Далее разбейте его молотком для отбивки мяса. Все кубики должны превратиться в мелкую крошку. После этого разверните полотенце и с помощью ложки соберите льдинки и поместите их в бокал для коктейля. Остатки можно положить в герметичный контейнер и хранить в морозильной камере.
- В стакан с колотым льдом налейте напиток. Украсьте его ломтиком ананаса и вишенкой. Уложите трубочку и сразу же подавайте на стол. Очень важно выпить коктейль до того, как лед успеет растаять.