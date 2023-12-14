Лучший рецепт к новогоднему столу: приготовьте пряный Гоголь-моголь – удивите гостей

Гоголь-моголь – самый популярный коктейль, в состав которого входит яйцо. Однако не пугайтесь – попробуйте приготовить его по этому рецепту и вы не останетесь разочарованными.

Существует несколько версий возникновения этого коктейля. Немцы приписывают изобретение рецепта кондитеру Манфреду Кекенбауэру. Англичане же считают Гоголь-моголь ответвлением другого известного рождественского коктейля Эгг-ног, который готовят по схожему принципу.

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В свою очередь поляки уверены, что именно они первыми смешали желток с сахаром, назвав это "kogel-mogel". Классический рецепт действительно имеет всего два ингредиента – яйцо и сахар. Однако попробуйте поэкспериментировать, добавив во вкусный и полезный коктейль немного веселья.

Гоголь-моголь с темным ромом и молоком

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 350 миллилитров молока от 3% жирности;– 200 миллилитров сливок 33%;– 3 желтка;– 100 миллилитров темного рома;– 1 палочка корицы;– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;– 70 граммов сахара;– половина стручка ванили по желанию;– тертый шоколад для подачи.



Такой коктейль точно понравится вашим гостям / Фото Unsplash

Приготовление:

Добавьте в кастрюлю 150 миллилитров сливок, все молоко, корицу, молотый мускатный орех и ваниль, предварительно разрезав стручок на несколько частей и достав семена. Доведите до кипения на среднем огне постоянно перемешивая, после чего сразу же снимите с плиты. Оставьте на 2 – 3 минуты, а затем уберите специи. Куриные желтки смешайте с сахаром и взбейте миксером до однородной массы. Готовая смесь должна получиться светлой и пышной. Процедите теплую молочную смесь через марлю или ситечко. Тонкой струйкой добавьте желтки с сахаром, взбивая на малых оборотах миксера или интенсивно перемешивая ложкой. Влейте черный ром и перемешайте ложкой. Смесь должна получиться ровной и гладкой. После охлаждения до комнатной температуры уберите в холодильник минимум на 5 – 6 часов. Максимальный срок хранения составляет 3 суток. Перед подачей взбейте 50 миллилитров сливок, добавьте их в холодный гоголь-моголь и слегка перемешайте. Готовый напиток разлейте в бокалы для подачи. Сверху его можно посыпать тертым шоколадом или мускатным орехом.