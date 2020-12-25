Постные голубцы – традиционное блюдо, которое готовят в Сочельник и Рождество. Их готовят из капусты с рисом, пшеном, картофелем и грибами.

SmachnoNews подготовил для вас рецепты постных голубцов с пшеном, которые вы с легкостью можете приготовить дома, которые станут прекрасным дополнением к праздничному столу. Читайте также Вкусные рецепты вареников на Рождество: с творогом, картофелем и грибами Голубцы с пшеном Ингредиенты:

– 1 белая капуста;

– 1 стакан пшена;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 ст. л масла;

– лавровый лист;

– томаты;

– соль, перец. Голубцы с пшеном Тщательно помойте капусту, отделите листья. В кастрюле с кипятком сварите листья капусты, оставьте до полного охлаждения. Для приготовления начинки помойте пшено, сварите на маленьком огне до готовности и оставьте до полного охлаждения. Тщательно помойте овощи, нарежьте морковь и лук соломкой, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В миске смешайте пшено с морковкой и луком, добавьте соль, перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Очистите свежие томаты, нарежьте кубиками, тушите на медленном огне, добавьте соль, перец, перемешайте, оставьте до полного охлаждения. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите на листья начинку, заверните, выложите голубцы в форму для запекания, полейте томатным соусом, добавьте лавровый лист, отправьте в духовку запекаться на 45 минут. Выложите на тарелку. Подавайте теплыми. Голубцы с грибами Голубцы с грибами Ингредиенты:

– 1 белая капуста;

– 1 стакан пшена;

– 200 г грибов (шампиньоны);

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 ст. л масла;

– лавровый лист;

– 2 ст. л сметаны 20%;

– томаты;

– соль, перец. Тщательно помойте капусту, отделите листья. В кипятке сварите листья капусты, оставьте до полного остывания. Для приготовления начинки помойте пшено, сварите на маленьком огне до готовности и оставьте до полного охлаждения. Тщательно помойте овощи, нарежьте морковь и лук соломкой, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Отдельно помойте и очистите грибы, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде. В миске смешайте пшено с морковкой и луком, добавьте грибы, соль, перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Очистите свежие томаты, нарежьте кубиками, тушите на медленном огне, добавьте сметаны, соль, перец, перемешайте, оставьте соус до полного остывания. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите на листья начинку, заверните, выложите голубцы в форму для запекания, полейте соусом, добавьте лавровый лист, отправьте в духовку запекаться на 45 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!