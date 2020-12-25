Голубцы с пшеном и грибами: праздничные рецепты
Постные голубцы – традиционное блюдо, которое готовят в Сочельник и Рождество. Их готовят из капусты с рисом, пшеном, картофелем и грибами.
SmachnoNews подготовил для вас рецепты постных голубцов с пшеном, которые вы с легкостью можете приготовить дома, которые станут прекрасным дополнением к праздничному столу.
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Голубцы с пшеном
Голубцы с пшеном
- Тщательно помойте капусту, отделите листья. В кастрюле с кипятком сварите листья капусты, оставьте до полного охлаждения.
- Для приготовления начинки помойте пшено, сварите на маленьком огне до готовности и оставьте до полного охлаждения. Тщательно помойте овощи, нарежьте морковь и лук соломкой, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В миске смешайте пшено с морковкой и луком, добавьте соль, перец, тщательно перемешайте до однородной массы.
- Очистите свежие томаты, нарежьте кубиками, тушите на медленном огне, добавьте соль, перец, перемешайте, оставьте до полного охлаждения.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите на листья начинку, заверните, выложите голубцы в форму для запекания, полейте томатным соусом, добавьте лавровый лист, отправьте в духовку запекаться на 45 минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте теплыми.
Голубцы с грибами
Голубцы с грибами
- Тщательно помойте капусту, отделите листья. В кипятке сварите листья капусты, оставьте до полного остывания.
- Для приготовления начинки помойте пшено, сварите на маленьком огне до готовности и оставьте до полного охлаждения. Тщательно помойте овощи, нарежьте морковь и лук соломкой, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Отдельно помойте и очистите грибы, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде. В миске смешайте пшено с морковкой и луком, добавьте грибы, соль, перец, тщательно перемешайте до однородной массы.
- Очистите свежие томаты, нарежьте кубиками, тушите на медленном огне, добавьте сметаны, соль, перец, перемешайте, оставьте соус до полного остывания.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите на листья начинку, заверните, выложите голубцы в форму для запекания, полейте соусом, добавьте лавровый лист, отправьте в духовку запекаться на 45 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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